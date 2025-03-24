“日本一のイケメン大学生”ファイナリスト集結 GPに選ばれるのは？＜「ミスターオブミスター2025」ファイナリスト紹介＞
【モデルプレス＝2025/03/24】全国ミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025」の表彰式が24日、Zepp Shinjuku（TOKYO）にて開催される。ここでは、グランプリ候補のファイナリスト10人のプロフィールを紹介する。
【写真】“日本一のイケメン大学生”候補が集結
「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025」は2024年度に開催されたミスターキャンパスコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能な、ミスターキャンパスの日本一を決める全国大会。グランプリには、賞金100万円ほかメディア出演などの豪華副賞が贈呈される。
なお、全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025」の表彰式も同時開催。表彰式のMCは、井上裕介（NON STYLE）。ゲストとして過去受賞者でもある山賀琴子が出演する。
＜以下、ファイナリストたちのプロフィール＞
大学・学部・学年：慶應義塾大学 総合政策学部 4年
出身地：愛知県
趣味：ギター
特技：階段を誰よりも早く上がり、誰よりも早く下がれる
将来の夢：スター、ファッションモデル
大学・学部・学年：亜細亜大学 法学部 3年
出身地：千葉県
趣味：服巡り、美味しい食べ物巡り
特技：バスケットボール、編み物
将来の夢：インフルエンサー
大学・学部・学年：東北大学 工学部 4年
出身地：新潟県
趣味：人生
特技：失敗
将来の夢：元気JAPANを作ること
大学・学部・学年：東北学院大学 教養学部 3年
出身地：宮城県
趣味：筋トレ（好き筋：大胸筋）、映画鑑賞（ホラー映画中心）
特技：運動全般と喋ること
将来の夢：全国NO.1ミスター！
大学・学部・学年：関西大学 法学部 2年
出身地：日本
趣味：料理
特技：バルーンアート
将来の夢：元気を与える人
大学・学部・学年：駒澤大学 文学部国文学科 3年
出身地：東京都
趣味：旅行
特技：バレーボール
将来の夢：俳優・朝ドラ、学園ドラマに出演すること
大学・学部・学年：関西大学 政策創造学部 3年
出身地：奈良県
趣味：読書、食べ歩き
特技：バドミントン、ギター
将来の夢：マルチに活躍する俳優さん、グルメインフルエンサー
大学・学部・学年：関西学院大学 社会学部社会学科 3年
出身地：兵庫県
趣味：動物園巡り、バスケ、香水集め、野球観戦、ファッション、NBA、海外旅行
特技：バスケ、動物の名前を見たら当てれる
将来の夢：絶滅危惧種の動物の保護活動を立ち上げる
大学・学部・学年：関西学院大学 総合政策学部 3年
出身地：福井県
趣味：サウナ巡り
特技：歌
将来の夢：俳優、タレント
大学・学部・学年：中央大学 文学部 3年
出身地：東京都
趣味：ダンス
特技：アクロバット
将来の夢：世界一周
（modelpress編集部）
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◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025」
「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025」は2024年度に開催されたミスターキャンパスコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能な、ミスターキャンパスの日本一を決める全国大会。グランプリには、賞金100万円ほかメディア出演などの豪華副賞が贈呈される。
＜以下、ファイナリストたちのプロフィール＞
◆太田侑吾（おおた・ゆうご）
大学・学部・学年：慶應義塾大学 総合政策学部 4年
出身地：愛知県
趣味：ギター
特技：階段を誰よりも早く上がり、誰よりも早く下がれる
将来の夢：スター、ファッションモデル
◆山崎貴裕（やまざき・たかひろ）
大学・学部・学年：亜細亜大学 法学部 3年
出身地：千葉県
趣味：服巡り、美味しい食べ物巡り
特技：バスケットボール、編み物
将来の夢：インフルエンサー
◆井内隆一（いない・りゅういち）
大学・学部・学年：東北大学 工学部 4年
出身地：新潟県
趣味：人生
特技：失敗
将来の夢：元気JAPANを作ること
◆木村向太（きむら・こうた）
大学・学部・学年：東北学院大学 教養学部 3年
出身地：宮城県
趣味：筋トレ（好き筋：大胸筋）、映画鑑賞（ホラー映画中心）
特技：運動全般と喋ること
将来の夢：全国NO.1ミスター！
◆小路煌太（しょうじ・こうた）
大学・学部・学年：関西大学 法学部 2年
出身地：日本
趣味：料理
特技：バルーンアート
将来の夢：元気を与える人
◆細川颯太（ほそかわ・そうた）
大学・学部・学年：駒澤大学 文学部国文学科 3年
出身地：東京都
趣味：旅行
特技：バレーボール
将来の夢：俳優・朝ドラ、学園ドラマに出演すること
◆高木愛斗（たかぎ・あいと）
大学・学部・学年：関西大学 政策創造学部 3年
出身地：奈良県
趣味：読書、食べ歩き
特技：バドミントン、ギター
将来の夢：マルチに活躍する俳優さん、グルメインフルエンサー
◆村山恵斗（むらやま・けいと）
大学・学部・学年：関西学院大学 社会学部社会学科 3年
出身地：兵庫県
趣味：動物園巡り、バスケ、香水集め、野球観戦、ファッション、NBA、海外旅行
特技：バスケ、動物の名前を見たら当てれる
将来の夢：絶滅危惧種の動物の保護活動を立ち上げる
◆本間勇気（ほんま・ゆうき）
大学・学部・学年：関西学院大学 総合政策学部 3年
出身地：福井県
趣味：サウナ巡り
特技：歌
将来の夢：俳優、タレント
◆木村陸（きむら・りく）
大学・学部・学年：中央大学 文学部 3年
出身地：東京都
趣味：ダンス
特技：アクロバット
将来の夢：世界一周
（modelpress編集部）
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