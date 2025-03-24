（前列左から）太田侑吾、山崎貴裕、井内隆一、木村向太、小路煌太（後列左から）細川颯太、高木愛斗、村山恵斗、本間勇気、木村陸（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2025/03/24】全国ミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025」の表彰式が24日、Zepp Shinjuku（TOKYO）にて開催される。ここでは、グランプリ候補のファイナリスト10人のプロフィールを紹介する。

【写真】“日本一のイケメン大学生”候補が集結

◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025」


「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025」は2024年度に開催されたミスターキャンパスコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能な、ミスターキャンパスの日本一を決める全国大会。グランプリには、賞金100万円ほかメディア出演などの豪華副賞が贈呈される。

なお、全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025」の表彰式も同時開催。表彰式のMCは、井上裕介（NON STYLE）。ゲストとして過去受賞者でもある山賀琴子が出演する。

＜以下、ファイナリストたちのプロフィール＞

◆太田侑吾（おおた・ゆうご）


大学・学部・学年：慶應義塾大学 総合政策学部 4年
出身地：愛知県
趣味：ギター
特技：階段を誰よりも早く上がり、誰よりも早く下がれる
将来の夢：スター、ファッションモデル

◆山崎貴裕（やまざき・たかひろ）


大学・学部・学年：亜細亜大学 法学部 3年
出身地：千葉県
趣味：服巡り、美味しい食べ物巡り
特技：バスケットボール、編み物
将来の夢：インフルエンサー

◆井内隆一（いない・りゅういち）


大学・学部・学年：東北大学 工学部 4年
出身地：新潟県
趣味：人生
特技：失敗
将来の夢：元気JAPANを作ること

◆木村向太（きむら・こうた）


大学・学部・学年：東北学院大学 教養学部 3年
出身地：宮城県
趣味：筋トレ（好き筋：大胸筋）、映画鑑賞（ホラー映画中心）
特技：運動全般と喋ること
将来の夢：全国NO.1ミスター！

◆小路煌太（しょうじ・こうた）


大学・学部・学年：関西大学 法学部 2年
出身地：日本
趣味：料理
特技：バルーンアート
将来の夢：元気を与える人

◆細川颯太（ほそかわ・そうた）


大学・学部・学年：駒澤大学 文学部国文学科 3年
出身地：東京都
趣味：旅行
特技：バレーボール
将来の夢：俳優・朝ドラ、学園ドラマに出演すること

◆高木愛斗（たかぎ・あいと）


大学・学部・学年：関西大学 政策創造学部 3年
出身地：奈良県
趣味：読書、食べ歩き
特技：バドミントン、ギター
将来の夢：マルチに活躍する俳優さん、グルメインフルエンサー

◆村山恵斗（むらやま・けいと）


大学・学部・学年：関西学院大学 社会学部社会学科 3年
出身地：兵庫県
趣味：動物園巡り、バスケ、香水集め、野球観戦、ファッション、NBA、海外旅行
特技：バスケ、動物の名前を見たら当てれる
将来の夢：絶滅危惧種の動物の保護活動を立ち上げる

◆本間勇気（ほんま・ゆうき）


大学・学部・学年：関西学院大学 総合政策学部 3年
出身地：福井県
趣味：サウナ巡り
特技：歌
将来の夢：俳優、タレント

◆木村陸（きむら・りく）


大学・学部・学年：中央大学 文学部 3年
出身地：東京都
趣味：ダンス
特技：アクロバット
将来の夢：世界一周

（modelpress編集部）

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