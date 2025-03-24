ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¡ÖÌÈµöÊÖÇ¼¡×¥ì¥Ù¥ë!? Æ»Ï©¤Ë¤¢¤ëÆæ¤Î¡ÖÇò¤¤¤Ò¤··Á¡×¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï ¼Â¤Ï¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê°ãÈ¿¡×¤Î²ÄÇ½À¤â!? È¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö°ÕÌ£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×°ìÂÎ²¿¤Îµ¹æ¤Ê¤Î¤«
Ææ¤Îµ¹æ¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ï
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ï©ÌÌ¤Ë¤È¤¤É¤Ææ¤Î¡ÖÇò¤¤¤Ò¤··Á¥Þ¡¼¥¯¡Ê¡þ¡Ë¡×¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ï°ìÂÎ²¿¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»³Íü¸©·Ù¤Ï2020Ç¯¡¢ÌÈµö¹¹¿·¤Ê¤É¤Ç·Ù»¡½ð¤òË¬¤ì¤¿2600¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤È¤©¤©¡ª¡×¤³¤ì¤¬Ææ¤¹¤®¤ë¡Ö¡ú¥Þ¡¼¥¯¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¹¡Ê24Ëç¡Ë
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ö¤Ò¤··Á¥Þ¡¼¥¯¡×¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¯²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡ÖÌó4³ä¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Î6³ä°Ê¾å¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¤¸òÄÌÉ¸¼±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤Ò¤··Á¥Þ¡¼¥¯¤ÏÄÌ¾Î¡Ö¥À¥¤¥ä¥Þ¡¼¥¯¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÏ©ÌÌÉ¸¼¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¼¨¤¹°ÕÌ£¤Ï¡ÖÁ°Êý¤Ë²£ÃÇÊâÆ»¤Þ¤¿¤Ï¼«Å¾¼Ö²£ÃÇÂÓ¤¢¤ê¡×¤Ç¤¹¡£²£ÃÇÊâÆ»¤Ê¤É¤Î¡ÖÌó50m¼êÁ°¡×¤ÎÃÏÅÀ¤È¡Ö30m¼êÁ°¡×¤ÎÃÏÅÀ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1¤Ä¤º¤ÄÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²£ÃÇÊâÆ»¤Ê¤É¤Î°ÌÃÖ¤ò¡¢»öÁ°¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ØÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²£ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤Î°ÂÁ´¤ò¿Þ¤ëÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤ä¼«Å¾¼Ö²£ÃÇÂÓ¤¬¤¢¤ì¤ÐÉ¬¤º¼êÁ°¤Ë¡Ö¤Ò¤··Á¥Þ¡¼¥¯¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¿®¹æµ¡¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¡¼¥Ö¤ÎÀè¤Ç¸«ÄÌ¤·¤¬°¤¤¤Ê¤É¤ÎÃÏÍýÅª¾ò·ï¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸«¤«¤±¤¿¤é¼ÂºÝ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡© È³Â§¤â
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¤Ò¤··Á¥Þ¡¼¥¯¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡²£ÃÇÊâÆ»¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè38¾òÂè1¹à¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ëµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤¬²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê²£ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Ê¤É¤ÎÄ¾Á°¤Ç°ì»þÄä»ß¤·¡¢ÄÌ¹Ô¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤»þ¤ò¤Î¤¾¤¡Ö¤½¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤Ê¤É¤ÎÄ¾Á°¤ÇÄä»ß¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ®ÅÙ¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Î¼êÁ°¤ÇÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¤â·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¾òÂè2¹à¤Ç¤Ï¡¢²£ÃÇÊâÆ»¼êÁ°¤Î¼ÖÎ¾¤Î±Æ¤«¤éÊâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼ÖÎ¾¤Î¤½¤Ð¤òÄÌ¤Ã¤ÆÁ°Êý¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Ë°ì»þÄä»ß¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¾òÂè3¹à¤äÆ±Âè30¾ò¤Ç¤Ï¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Ê¤É¤ä¤½¤Î¼êÁ°30¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Ç¤ÎÄÉ±Û¤·¡¦ÄÉ¤¤È´¤¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â²£ÃÇÊâÆ»¤ÇÅÏ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡JAF¡ÊÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î°ì»þÄä»ßÎ¨¤Ï¡ÖÁ´¹ñÊ¿¶Ñ45.1¡ó¡×¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÌóÈ¾Ê¬¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤â»ß¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë°ì»þÄä»ß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö²£ÃÇÊâ¹Ô¼ÔÅùË¸³²Åù°ãÈ¿¡×¤ËÌä¤ï¤ì¡Ö°ãÈ¿ÅÀ¿ô2ÅÀ¡¢È¿Â§¶â9000±ß¡ÊÉáÄÌ¼Ö¤ÎÎã¡Ë¡×¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£