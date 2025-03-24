¡Ö¿À³Ú¡×¤ò¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»ºÅÐÏ¿¤Ø¡¡ÃÎ»öÏ¢¹ç¤¬È¯Â¡¡Äó°Æ¤Ø¸å²¡¤·
¿À¤ËÊôÇ¼¤¹¤ëÌ±Â¯·ÝÇ½¡Ö¿À³Ú¡×¤ò¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤·¤è¤¦¤ÈÃÎ»öÏ¢¹ç¤¬È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡¢ÅÔÆâ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©²ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢24Æ»¸©¤Ë¤è¤ëÃÎ»öÏ¢¹ç¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¼°¤Ç¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ø¤Î¿À³Ú¤ÎÅÐÏ¿¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Î©¤Á¾å¤²¼°¤Ë¤Ï¡¢³èÆ°¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÏÌî½Ó»ÌµÜºê¸©ÃÎ»ö¤Î¤Û¤«¡¢´ä¼ê¸©¤È»°½Å¸©¤ÎÃÎ»ö¤é¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤Ï¸½ºß¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤Ë¡Ö½ñÆ»¡×¤òÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Î¸õÊä¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢¿·¤·¤¤¸õÊä¤òÁªÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÎ»öÏ¢¹ç¤Ï¹ñ¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤ò¶¯¤á¡¢2028Ç¯¤ÎÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë4000¤òÄ¶¤¨¤ë¿À³Ú¤¬¤¢¤ê¡¢´û¤Ë¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤È¤·¤Æ¡¢´ä¼ê¸©¤Î¡ÖÁáÃÓÊö¿À³Ú¡×¤äÅçº¬¸©¤Î¡Öº´ÂË¿ÀÇ½¡×¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÎ»öÏ¢¹ç¤Ï¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤à¡¢¹ñ¤¬¡Ö½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¡×¤È¤·¤Æ»ØÄê¤¹¤ë40¤Î¿À³Ú¤Î°ì³çÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
»×¤¤¤ä¤ê,
½»Âð,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¶âÂ°²Ã¹©,
Áòµ·,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²£ÉÍ,
¥Û¥Æ¥ë,
¿À»ö