¥Î¥ô¥¡ー¥é¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¡ª ÀÐÀî¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ç4ÆÀÅÀ¡£´Ø¤Ï½Ð¾ìÌµ¤·¡Ú¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¡Û
¡¡24Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ½à·è¾¡Âè1ÀïÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÐÀî¿¿Í¤¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ï´ØºÚ¡¹Ì¦¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ò4°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥Î¥ô¥¡ー¥é¤È¼ó°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥¥¨¥ê¤È¥Ù¥ë¥¬¥â¤Ë¾¡Íø¤·¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤Î¥«ー¥É¤Ïºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ½à·è¾¡¤ÈÆ±¤¸¡£Åö»þ¤Ï¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤¬2ー1¤Ç¾¡Íø¤··è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ ½à¡¹·è¾¡¤Ï2¾¡1ÇÔ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Î¥ô¥¡ー¥é¤È¡¢2Ï¢¾¡¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤«¤±2ÀïÀè¾¡Êý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡¤ÎÂè1Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¡¢´Ø¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè1¥»¥Ã¥È¡£¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ï¥µー¥Ö¥ß¥¹¤«¤é¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥µー¥Ö¤ÇÊø¤µ¤ì»×¤¦¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤º0-9¤È½øÈ×¤«¤éÅÀº¹¤¬³«¤¯Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ï¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¹¶·â¤òÃæ¿´¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢ÀÐÀî¤â¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¥¯¥í¥¹¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë¤â¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤ÎÂ¿ºÌ¤Ç¶¯Îõ¤Ê¹¶·â¤Ë¶ì¤·¤ß13-18¤ÈÅÀº¹¤¬½Ì¤Þ¤é¤º¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤¬Àè¼è¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤âÀÐÀî¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¥³ー¥È¤ËÎ©¤Á¡¢´Ø¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¥Î¥ô¥¡ー¥é¤¬¥»¥Ã¥È´Ö¤Ç¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¸«¤»ÙÉ¹³¤·¤¿½øÈ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤¬¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Î¹¶·â¤òÁË¤ó¤ÇÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¡£¶¯ÎÏ¤Ê¹¶·â¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥ß¥¹¤Ê¤É¤Ç¤Î¼ºÅÀ¤âÌÜÎ©¤Á9-19¤ÈÅÀº¹¤¬¹¤¬¤ë¡£¥á¥ó¥Ðー¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÂÐ±þ¤ò»î¤ß¤ë¥Î¥ô¥¡ー¥é¤À¤¬16-25¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤âÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸å¤¬¤Ê¤¤Âè3¥»¥Ã¥È¡¢ÀÐÀî¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¥»¥Ã¥È³«»Ï¤«¤é¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤Ë3Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È²¼¤¬¤ë¡£¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Î¥¿¥Á¥¢¥Ê¡¦¥È¥í¥¯¤ÎÆÀÅÀ¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤Î®¤ì¤òÄÏ¤à¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤¬¥»¥ó¥¿ー¤È¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¹¶·â¤ò¶î»È¤·¤ÆÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¡£¥Î¥ô¥¡ー¥é¤ÏÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢¤Î13-25¤Ç»î¹ç¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È0ー3¤Ç¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤¬¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê4ÆÀÅÀ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´Ø¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1Àï¤ò¾¡Íø¤·¤¿¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¡¢Â³¤¯Âè2Àï¤Ï¥Ñ¥é¡¦¥¤¥´ー¥ë¡¦¥´¥ë¥´¥ó¥¾ー¥é¤Ç30Æü¡ÊÆü¡Ë1¡§00¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Î¥ô¥¡ー¥é 0ー3 ¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î
Âè1¥»¥Ã¥È 17ー25
Âè2¥»¥Ã¥È 16ー25
Âè3¥»¥Ã¥È 13ー25