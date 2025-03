◆BOYNEXTDOOR、日本初のアリーナ単独公演決定

【モデルプレス=2025/03/24】6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが6月28〜30日の3日間、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナにて日本初のアリーナ単独公演「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’ ENCORE IN JAPAN」を開催することを発表した。BOYNEXTDOORは2024年12月の仁川公演を皮切りに、シンガポール、マニラ、バンコク、台北、香港、ジャカルタ、そして日本の合計13都市にて「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’」を開催。日本での6都市(東京・愛知・大阪・宮城・福岡・神奈川)12公演の好評を受け、アンコール公演となる日本初のアリーナ単独公演「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’ ENCORE IN JAPAN」が決定した。公演に関する詳細は後日発表される予定となっている。

BOYNEXTDOORは、2023年5月30日に1st Single「WHO!」で韓国デビュー。2024年7月10日にJP 1st Single「AND,」で日本デビューを果たし、音楽番組や雑誌、ラジオ、そしてSUMMER SONIC 2024 TOKYOなどの音楽フェスにも出演し、日本全国を盛り上げた。2025年1月6日には1st Digital Single「IF I SAY, I LOVE YOU」をリリースし、YouTube人気急上昇動画の音楽カテゴリーで1位に。2025年8月3日には、世界最大規模の音楽フェスティバル「ロラパルーザ・シカゴ(Lollapalooza Chicago)」に出演することが決定している。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】