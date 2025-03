モワナがガブリエルコレクションのヴィジュアルストーリーを公開

1849年よりトランクメーカーとしての歴史を持つフランスのラグジュアリーバッグブランド モワナ(MOYNAT)は、モワナの代名詞でもある、極められたレザーグッズとアクセサリーを象徴するコレクション「ガブリエルコレクション」のヴィジュアルストーリーを公開しました。Courtesy of MOYNATガブリエルは、曲線的なステッチが施された、メタリックな「M」ツイストクラスプが特徴的で、創業者のポリーヌ・モワナによってデザインされたアーカイブのリムジントランクを彷彿とさせます。

Courtesy of MOYNATこのガブリエルコレクションのヴィジュアルストーリーは、1975年にLuigi Bazzoni監督により制作された映画「Le orme(英題:Footprints)」から着想を得ています。この作品の世界観をもとに、フランス・パリ近郊のGarchesにある、建築家Gio Pontiが1920年代に設計したプライベートヴィラ「L'AngeVolan」で撮影されました。Courtesy of MOYNAT物語は、ある女優が自身の私邸で過ごす姿を追いながら展開され、彼女のそばにはガブリエルコレクションが寄り添います。女性らしさとモダンなエレガンスを兼ね備えたこのバッグが、静かにそして優雅に彼女の世界を彩ります。Courtesy of MOYNAT撮影は著名なフォトグラファーデュオ、Tanya and Zhenya Posternakが手がけ、モデルのMaggie Maurerが登場、ImruhAshaがスタイリングを行いました。Courtesy of MOYNATPhotographers: Tanya and Zhenya PosternakStylist: Imruh AshaModel: Maggie MaurerMakeup: Maria DuhartHair: Kalle EklundNail: Cam TranSet Design: Sophear VanProduction: Lotti Projects