¶å½£ËÌÉô¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖÉÔ°ÂÄê¡¡24ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤á¤´¤í¤Ë¤«¤±ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤ËÃí°Õ¤ò
¡¡Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï24Æü¡¢ÍîÍë¤ÈÆÍÉ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¡²¬¸©µ¤¾Ý¾ðÊóÂè1¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï¡¢24ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤á¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Îµ¤¾Ý³µ¶·¡Ï¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤ËÃæ¿´¤ò¤â¤Ä¹âµ¤°µ¤Î±ï¤ò¤Þ¤ï¤ëÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾å¶õÌó5500¤ËÉ¹ÅÀ²¼18ÅÙ°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï¡¢24ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÀÑÍð±À¤¬È¯Ã£¤·¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤ë¡£
¡¡¡ÎËÉºÒ»ö¹à¡ÏÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤ËÃí°Õ¡£È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Î¶á¤Å¤¯Ãû¤·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·úÊªÆâ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£