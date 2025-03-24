¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä¡Û»³Íü³Ø±¡¡ÈÆóÅáÎ®¡É¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡¢2Ç¯À¸ºÇÂ®¥¿¥¤152¥¥íÏ¢È¯¤Ç3²ó´°Á´Åêµå¡¡4ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ
¡¡¡þÂè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñÂè7Æü¡¡2²óÀï¡¡»³Íü³Ø±¡¡¡5¡½11¡¡À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡Ê2025Ç¯3·î24Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ë¤Î1¥á¡¼¥È¥ë94¤ÎÆóÅáÎ®¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¦¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬152¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÏ¢È¯¤·¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£»î¹ç¤Ë¤Ï¡¢5¡½11¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Î3Ç¯Ï¢Â³¤Î8¶¯Æþ¤ê¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÖÅÄ¤Ï¡¢6ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¤¤¤¤Ê¤ê147¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÅê¤¸¤ë¤È¡¢1»à¸å¤Ë¤Ï152¥¥í¤òÏ¢È¯¡£¤³¤Î²ó¡¢¤¹¤Ù¤ÆÄ¾µå¤Ç3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£µåÂ®152¥¥í¤ÏÁªÈ´¤Î2Ç¯À¸Åê¼ê¤Ç¤Ï¡¢°Â³ÚÃÒÂç¡ÊºÑÈþ¡Ë¡¢¿¥ÅÄæÆ´õ¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ËÊÂ¤ÓºÇÂ®¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯6¡¢7²ó¤âÄ¾µå¼çÂÎ¤ÎÅêµå¤Ç3¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡Åß¾ì¤ËÎå¤ó¤ÀÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Çµå°Ò¤¬Áý¤·¡¢º£Âç²ñ¤ÎÌÜÉ¸¤òºÇÂ®150¥¥íÅþÃ£¤ÈËÜÎÝÂÇ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï½é²ó¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¡¢8²ó¤ËÃæµ¾Èô¤¹¤ë¤Ê¤É4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ¸ÖÅÄ¡¡ÍÛÀ¸¡Ê¤³¤â¤À¡¦¤Ï¤ë¤¡Ë2008Ç¯¡ÊÊ¿20¡Ë12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Î16ºÐ¡£¸æ½É¾®¤Ç¤Ï¶å½½¶åÎ¤¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¡¢¸æ½ÉÃæ¤Ç¤ÏÀéÍÕÀ¾¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£»³Íü³Ø±¡¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤Î´ØÅìÂç²ñ¡¢Æ±Ç¯½©¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ4¡¢±óÅê100¥á¡¼¥È¥ë¡£Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡£1¥á¡¼¥È¥ë94¡¢97¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£