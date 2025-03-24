¥Þ¥¯¥»¥ë¤¬¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤ë¡¢£²£µÇ¯£³·î´ü±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
¡¡¥Þ¥¯¥»¥ë<6810.T>¤¬¸å¾ì¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸áÁ°£±£±»þ£±£°Ê¬¤´¤í¡¢£²£µÇ¯£³·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò£¸£°²¯±ß¤«¤é£¸£´²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£³¡¥£¹¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¡Ç½ÀÉôºàÎÁ»ö¶È¤Ç¼ý±×À¤Î²þÁ±¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸÷³Ø¡¦¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¤¬Í×°ø¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Õ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ç·ò¹¯¡¦ÍýÈþÍÆ¤Î£Ï£Å£ÍÀ½ÉÊ¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅÀß¹©¶ñ¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¿ÊÄ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£¤Ê¤ªºÇ½ªÍø±×¤Ï¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿³Ñ·Á¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤ÈÆ±À½ÉÊ¤ÎÀ¸»º¤ò¹Ô¤¦Ãæ¹ñÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¥¦ー¥·ー¡¦¥Þ¥¯¥»¥ë¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¤Î²ò»¶¤ËÈ¼¤¦ÆÃÊÌÂà¿¦¶â¤ä¸ÇÄê»ñ»º¤Î¸ºÂ»Â»¼º¤Î·×¾å¤Ê¤É¤Ç£¶£°²¯±ß¤«¤é£³£µ²¯±ß¡ÊÆ±£µ£³¡¥£¶¡ó¸º¡Ë¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡µ¡Ç½ÀÉôºàÎÁ»ö¶È¤Ç¼ý±×À¤Î²þÁ±¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸÷³Ø¡¦¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¤¬Í×°ø¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Õ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ç·ò¹¯¡¦ÍýÈþÍÆ¤Î£Ï£Å£ÍÀ½ÉÊ¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅÀß¹©¶ñ¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¿ÊÄ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£¤Ê¤ªºÇ½ªÍø±×¤Ï¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿³Ñ·Á¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤ÈÆ±À½ÉÊ¤ÎÀ¸»º¤ò¹Ô¤¦Ãæ¹ñÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¥¦ー¥·ー¡¦¥Þ¥¯¥»¥ë¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¤Î²ò»¶¤ËÈ¼¤¦ÆÃÊÌÂà¿¦¶â¤ä¸ÇÄê»ñ»º¤Î¸ºÂ»Â»¼º¤Î·×¾å¤Ê¤É¤Ç£¶£°²¯±ß¤«¤é£³£µ²¯±ß¡ÊÆ±£µ£³¡¥£¶¡ó¸º¡Ë¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS