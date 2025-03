ONE OK ROCKが、ライブ映像作品『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR at AJINOMOTO STADIUM』を4月30日にリリース。また、あわせて本作のティザー映像も公開された。

(関連:【映像あり】ONE OK ROCK、ライブ映像作品『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR at AJINOMOTO STADIUM』ティザー映像)

本作には、自身最大規模となったワールドツアー『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR』の味の素スタジアムのライブの模様を収録。初期の楽曲から、ニューアルバム『DETOX』に収録されている最新の楽曲までを網羅した全21曲が収録されたセットリストとなっている。

また、パッケージにはライブフォトに加え、撮り下ろしフォトやインタビューが盛り込まれた、約100ページのブックレットが封入。インタビューは、ライブ当日を振り返る内容だけでなく、バンド結成から20年の軌跡、そして今後のONE OK ROCKについてメンバー全員でトークした内容が掲載されており、メンバー同士の自然な会話を垣間見ることができる、本映像作品ならではのものとなっている。さらに、先着でプレゼントとなる購入者特典の情報も発表された。

なお、ONE OK ROCKはニューアルバム『DETOX』のリリースを記念して、今年も自身最大規模となるワールドツアーの開催を発表。日本での公演は8月16日からスタートする。

(文=リアルサウンド編集部)