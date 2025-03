ONE OK ROCK、ワールドツアー味の素スタジアム公演を収録した映像作品発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ONE OK ROCK、ライブ映像作品のティーザー映像も公開!

ONE OK ROCKが、ライブ映像作品『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR at AJINOMOTO STADIUM』を4月30日にリリースすることが決定。併せて、ティーザー映像も公開された。

本映像作品には7都市8公演、19万人を動員した、自身最大規模となったワールドツアー『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR』の味の素スタジアムのライブの模様を収録。初期の楽曲から、ニューアルバム『DETOX』に収録されている最新の楽曲まで、全21曲の豪華なセットリストとなっている。

パッケージにはライブフォトに加え、撮り下ろしフォトやインタビューが盛り込まれた、約100ページのブックレットが封入。インタビューは毎作品の恒例となってきているライブ当日を振り返る内容だけでなく、バンド結成から20年の軌跡、そして今後のONE OK ROCKについてメンバー全員でトークした内容が掲載されており、メンバー同士の自然な会話が垣間見える、本映像作品ならではの読み応えのあるブックレットとなっている。

なお、先着でプレゼントとなる購入者特典の情報も発表されており、販売店ごとに異なる特典が用意されている。

ONE OK ROCKはニューアルバム『DETOX』を引っ提げて、2025年も自身最大規模となるワールドツアーを開催することがすでに発表となっており、日本での公演は8月16日からスタートする。

リリース情報

2025.02.21 ON SALE

ALBUM『DETOX』

2025.04.30 ON SALE

Blu-ray&DVD『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR at AJINOMOTO STADIUM』

ONE OK ROCK OFFICIAL SITE

https://www.oneokrock.com/jp/