独自コメント到着！あっとせぶんてぃーん、TM NETWORK木根尚登が楽曲提供した新曲「フラジャイル」初披露

東京秋葉原と大阪日本橋で展開するメイドカフェ『あっとほぉーむカフェ』の20周年を記念して開催された「20th Anniversary Special Music Day 〜Spring〜」に、あっとせぶんてぃーんが出演。TM NETWORK・木根尚登が楽曲提供した新曲「フラジャイル」をファンの前で初披露した。

3月23日に東京・秋葉原のパームス秋葉原で開催された「20th Anniversary Special Music Day 〜Spring〜」には、あっとほぉーむカフェを代表するユニット「あっとせぶんてぃーん」「AKIBA BROADWAY」のほか、歴代音楽ユニットらが登場。

あっとせぶんてぃーんは、タイムテーブルpart1に出演し、1曲目の「あっせぶんぶん2024」からパワー全開で熱唱、満員の会場のボルテージを一気に上げた。

全12曲のセットリストの中盤では、新曲「フラジャイル」を初歌唱。この楽曲は、TM NETWORK・木根尚登による珠玉のバラードで、あっとせぶんてぃーんの魂あふれるエネルギッシュな楽曲とは一線を画す新境地を感じさせる作品。彼女たちが心の葛藤から立ち上がり成長していく、生命力あふれる勇気のバラードになっている。

歌唱を終えたあっせぶ(通称)メンバーのこえびが、「音楽に真剣に向き合っているという証を静かな曲で表現したいと思い、今回初めてバラード曲作っていただきました」と経緯を伝えると、スタッフから突然封書がつららに手渡されるというサプライズ演出があり、木根尚登からのメッセージが披露された。

『縁あって、TM NETWORKデビュー当時にお世話になった方からお声がけいただき、あっとせぶんてぃーんの皆さんに曲を書かせていただきました。「激しく勢いがある曲だけじゃなく、静かで落ち着いた曲で聴く人を感動させられるアーティストを目指したい」ということで僕をご指名いただいたのは、TMで書いたバラードを評価していただいてのことと思います。カフェにいらっしゃる方々を日々癒しているあっとせぶんてぃーんの皆さんの、誠実であたたかい心をバラードで伝えられたらと思いメロディを紡ぎました。そのメロディに歌詞の世界を乗せて、愛情を込めて麗しく歌い上げてくれたこと、本当に嬉しく思います。この曲をたくさんの方に聴いていただき、あっとせぶんてぃーんのさらなる魅力、新たな可能性が伝われば幸いです。TM NETWORK 木根尚登』というメッセージを読み終えたつららは、「作っていただいたことに心から感謝しながら、この曲のように私たちが成長していく姿をこれからも見守っていただけると嬉しいです」とファンに語りかけた。

そして、驚きと歓声に包まれながら、氣志團・綾小路 翔プロデュース作品のメジャーデビューシングル「メイドin Nippon」のイントロが流れ、怒涛のパワーポップソングで最後の「メイデンティティ」まで全力歌唱で走り切ったあっとせぶんてぃーん。最後のMCでは5月に大阪でのワンマンライブを開催することも発表され、さらにパワーアップしていくあっせぶから目が離せない。

【メンバー コメント】

◆ちろる今までのあっせぶにはない曲で 普段見せない内面の部分が詰まっていて仮歌聴いた時に涙が出ました。個人的にピアノイントロが好きなのでそこにも注目してくれると嬉しいです。 ◆つららあっせぶにとって初挑戦のバラードを木根さんに作って頂けて本当に幸せです。木根さんがサプライズでくださったメッセージを胸にあっせぶならではの表現をできるように精進していきます! ◆こえびあっせぶ初のバラード曲です。あっせぶは激しい曲が多いのでフラジャイルがこれからのライブのいいアクセントになると思います。たくさんのご主人様お嬢様に愛してもらえる曲にしていきます。 ◆えまちぃ私達の熱量をみなさんが受け取ってくれて、もっともっと熱く楽しいライブにしてくださいました!フラジャイル初披露もすごく緊張していたけど、温かい拍手と歓声でほっとしたしすごく嬉しかったです。 ◆みしな私達のホーム秋葉原のパームスにいっぱいの声援やペンライトが本当に幸せでした!新曲や新SE、大阪ワンマンの発表などもさせていただきこれからももっとスピードを上げて進んでいきたいです!▽ ◆ちなつ朝からとんでもない熱量で盛り上げてくださりご主人様お嬢様本当にありがとうございます!5月に大阪ライブも発表されました!これからもあっせぶ止まりません!隣で一緒に歩んでください! ◆なあな初めてあっせぶを見たご主人様お嬢様にも楽しかったと言って貰えてとても嬉しかったです!新曲や新SEも含めてこれからももっと沢山のご主人様お嬢様に楽しんでもらえるあっせぶを届けていきたいです。 ※▽はハートマーク

【20th Anniversary Special Music Day 〜Spring〜 セットリスト】

01.あっせぶんぶん 202402.バタフライ・エフェクト03.shining my love04.M@id in you05.ダンスフラミンゴ06.フラジャイル07.バイバイ、モラトリアム08.メイド in Nippon09.Beginning10.はなはなはなび 202411.リボン12.メイデンティティ

【ライブ情報】

◆あっとせぶんてぃーん大阪ワンマンライブ『Road to 2000 Osaka Fight 1/120』日程:2025年5月17日(土)会場:Yogibo META VALLEY開場 16:00/開演 17:00前売りチケット:3月24日(月)22:30〜 各プレイガイドにて先着販売