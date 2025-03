「流暢な『あ、無理』でしぬW」

櫻坂46の公式TikTokが、3月23日までに投稿を更新。アメリカ出身のプロデューサーでシンガーソングライターのポーター・ロビンソンさんとダンスを踊る動画を公開しました。同アカウントは「Pikkaan! with Porter」「Thank you for dancing with us!」とつづり、動画を投稿。メンバーの山崎天さん(※崎はたつさき)と藤吉夏鈴さんが、ポーター・ロビンソンさんと踊る様子を公開しました。

キレキレダンス動画に称賛の声

冒頭では、山崎さんがポーター・ロビンソンさんに振り付けを教える様子も披露。ポーター・ロビンソンさんの口から「…無理」と流ちょうな日本語が飛び出すシーンもあり、和やかな現場の雰囲気がうかがえます。3人で合わせて踊る場面では、山崎さんが振り返って目が合った瞬間に照れてしまい、床に崩れ落ちてしまいました。普段見ることができない、貴重な動画です。コメント欄では「マジでポーターロビンソンとどういう関係?」「ポーターロビンソン限界オタクしてて草」「推しに振り向かれて恥ずかしいのと同時に尊すぎて死ぬのファンすぎてすこ」「てんちゃんに撃ち抜かれてる!!」「流暢な『あ、無理』でしぬW」など、さまざまな声が寄せられました。同アカウントは櫻坂46メンバーのさまざまなダンス動画を投稿。14日には山崎さん、武元唯衣さん、松田里奈さんの切れ味鋭いダンス動画を公開し、「天ちゃんかっこよすぎる!」「いっつもふざけとる組がバチバチのダンス踊ったらギャップすぎるって」など、称賛の声が寄せられました。次の投稿も楽しみですね。(文:宍戸 奏太)