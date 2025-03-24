ÀèÈ¯6ÈÖ¼ê¤Ï26Æü¤Ë¤â·èÃå¡¡ÅìÉÍµð¤ÈÂçÄÅÎ¼²ð¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ö¤½¤³¤ÇºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼êÎý½¬¡Ê24Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î6¿ÍÌÜÁè¤¤¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯·èÃå¤¹¤ë¡£
¡¡Í¸¶¹ÒÊ¿¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢¾åÂôÄ¾Ç·¡¢Âç´ØÍ§µ×¡¢Á°ÅÄ½ã¤¬³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤ËÆâÄê¡£»Ä¤ê1ÏÈ¤òÅìÉÍµð¤ÈÂçÄÅÎ¼²ð¤¬Áè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ÅìÉÍ¤Ï7²óÅÓÃæ6°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£ÂçÄÅ¤Ï26Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¹ÅçÀï¡ÊÍ³±§¡Ë¤ËÀèÈ¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤Ï5Åê¼ê¤À¤¬¡¢4·î°Ê¹ß¤Ï½µ¤Ë6»î¹ç¤ÎÆüÄø¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢6¿ÍÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡Ë·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡ÊÅê¼ê¡Ë¤Ï¡Ö¡ÊÅìÉÍ¤Ï¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê1·³¤òÁÛÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÂçÄÅ¤ÎÅÐÈÄ¸å¤Ë¤Ï·èÃå¤ÎÍ½Äê¡£ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤½¤³¤ÇºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÅÄ¡ÊÅê¼ê¡Ë¥³¡¼¥Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¡¢±ÇÁü¤È¼ÂºÝ¤Ë¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÌÜ¤ò´Þ¤á¤Æ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ê¾®µ×ÊÝ¡Ë´ÆÆÄ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£