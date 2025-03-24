Number_i¡¦SixTONES¡¦timelesz¤é¡ØM¥¹¥Æ¡ÙÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ªÊ¿Ìî»çÍÔ¡¦´ßÍ¥ÂÀ¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤ÏM¥Þー¥¯¤òÏ¢¤Í¤Æ¥Ýー¥º
¢£SixTONES¤Ï¥¸¥§¥·ー¤ÎM¥Þー¥¯¤òµþËÜÂç²æ¤È¹âÃÏÍ¥¸ã¤¬¥¢¥Ôー¥ë¡¢timelesz¤Ï¿·ÂÎÀ©¤Î8¿Í¤Î´ó¤êÅº¤¤¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNumber_i¡¦SixTONES¡¦timelesz¤é¤Î¡ØM¥¹¥Æ¡ÙÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¡Ë¤¬¡¢3·î21Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤¿Number_i¡¢SixTONES¡¢timelesz¤é¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Number_i¡¢SixTONES¡¢timelesz¡¢¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢SUPER BEAVER¡¢SEKAI NO OWARI¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤¬½Ð±é¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢Number_i¤ÏÊ¿Ìî»çÍÔ¡¦´ßÍ¥ÂÀ¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¤Î¡ÈM¡É¤Î¥Þー¥¯¤ò»Ø¤Çºî¤Ã¤ÆÏ¢¤Í¤Æ¥Ýー¥º¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤Ç¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤Ç¥Ë¥Ã¥³¥ê¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
SixTONES¤Ï¥¸¥§¥·ー¤¬¥Ë¥Ã¥³¥ê¡ÈM¡É¥Þー¥¯¤ò»Ø¤Çºî¤ê¡¢¤½¤ì¤òÎ¾ÎÙ¤ÎµþËÜÂç²æ¤È¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÃÏ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÎÅÄÃæ¼ù¡¢¥¯ー¥ë¤Ê¥Ýー¥º¤ò¥¥á¤¿¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¤½¤ó¤Ê5¿Í¤Ë¼ê¤òº¹¤·½Ð¤¹¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
timelesz¤Ï¿·ÂÎÀ©¤Î8¿Í¤Çº£²ó¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëº´Æ£¾¡Íø¡¢ÏÓÁÈ¤ß¤·¤Ê¤¬¤éÃöËó¼þÅÎ¤Ë´ó¤êÅº¤¦µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢ÃöËó¤ÏÎÙ¤Ç¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ôー¥¹¤¹¤ë¶¶ËÜ¾À¸¡¢¶¶ËÜ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¼ÄÄÍÂçµ±¡¢¼ÄÄÍ¤ÎÇØÃæ¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ë¾¾ÅçÁï¡¢¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¸¶²Å¹§¡¢¥Ë¥³¥Ã¤È¥Ôー¥¹¤¹¤ë»ûÀ¾Âó¿Í¤¬¥®¥å¥Ã¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤òËËÄ¥¤ë¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÁ°¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¥Ýー¥º¤ò¥¥á¤¿»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡£¤½¤·¤ÆSUPER BEAVER¤È¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£