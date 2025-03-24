¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥ÉÊ¸»ú°ì¿·¡¡»úÂÎ¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¹ï¤à
¡¡Ç®Àï¤¬Â³¤¯Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡£
¡¡¤½¤ÎÉñÂæ¡¢ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡Ë¤Î¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ÎÊ¸»ú¤¬º£·î¡¢°ì¿·¤µ¤ì¤¿¡£ÅÁÅý¤ò·Ñ¤®¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡Ö¹Ã»Ò±à¥Õ¥©¥ó¥È¡×¤¬¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤à¡£
·òÂç¹âºê¡½ÆØ²ìµ¤Èæ¡¡¶å²óÎ¢ÆØ²ìµ¤Èæ2»à°ìÎÝ¡¢ÂÇ¼Ô²¬Éô¤Î¤È¤¡¢152¥¥í¤òÉ½¼¨¤¹¤ëÅê¼êÀÐ³À¤ÎµåÂ®É½¼¨¡áÂìÂôÈþÊæ»Ò»£±Æ
¡¡Æ±µå¾ì¤Î¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢³«¾ìÍâÇ¯¤Î1925Ç¯¤ËÌÚÀ½¤Î½éÂå¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£34Ç¯¤Ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î2ÂåÌÜ¤Ë¤«¤ï¤ê¡¢Àï²Ð¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿¦¿Í¤¬ÌÓÉ®¤Ç¼ê½ñ¤¤·¤¿¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ëÆÈÆÃ¤Î»úÂÎ¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±àÊ¸»ú¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢84Ç¯¤ËÅÅ¸÷·Ç¼¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤âµå¾ì¿¦°÷¤¬¥É¥Ã¥ÈÊ¸»ú¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇºîÀ½¤·¤ÆÉ½¼¨¤·¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë³«¾ì100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òÁ°¤ËÆ±µå¾ì¤¬¡¢µÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±àÊ¸»ú¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥ó¥È²½¤ò´ë²è¤·¤¿¡£22Ç¯½©¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥ó¥ÈÀ½Â¤Âç¼ê¡Ö¥â¥ê¥µ¥ï¡×¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Ë¶¦Æ±³«È¯¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â24Ç¯¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¿¹ß·¿®É×»á¤é¤¬À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖË®Ê¸¼Ì¿¿¿¢»úµ¡¡×¡Ê¼Ì¿¿µ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤ÆÊ¸»ú¤òÁÈ¤àµ¡³£¡Ë¤òÈ¯ÌÀ¤·¤Æ100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡£³«È¯¤Ø¤Î»²²Ã¤ò²÷Âú¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¹Ã»Ò±àÊ¸»ú¤ÎÆÃÄ§¤òÇÄ°®¤¹¤ëºî¶È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½Â¸¤¹¤ë¼ê½ñ¤¤Î´ÇÈÄ¤ä»ñÎÁ¤«¤é¹Ã»Ò±àÊ¸»ú¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò½¸¤áÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¹©É×¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÊUD¡Ë¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ÂÀ¤¤»úÂÎ¡¢¡Ö¤Ï¤é¤¤¡×¡Ö¤Ï¤Í¡×¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÉ®Ã×¤Ê¤É¡¢¹Ã»Ò±àÊ¸»ú¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¸½Âå¤Î¼ÂÍÑ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡Ö¹Ã»Ò±à¥Õ¥©¥ó¥È¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¿¹ß·¾´É§¼ÒÄ¹¤Ï2·î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼°Åµ¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¡Öº£¸å¤âÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ã»Ò±à¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¹Ã»Ò±à¥Õ¥©¥ó¥È¤Ïº£·î½é½Ü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤é»ÈÍÑ¤ò³«»Ï¡£18Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±µå¾ìÊ»Àß¤Î¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û¤Ç¤Ï¡¢ÁªÈ´Âç²ñ¤Î´ë²èÅ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à¥Õ¥©¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4·î6Æü¤Þ¤Ç¡ÊÆþ´ÛÎÁ¤¬É¬Í×¡Ë¡£¡Ê¿¿¾ïË¡É§¡Ë