´ÝÎ¥Ã¦¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëµð¿Í¤Î³°Ìî¼ê»ö¾ð¡¡Éâ¾å¤¹¤ë¡Ö±¢¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡×¡¡OPÀïÂÇÎ¨4³ä¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å
°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Î¼ãÎÓ¤¬¥Á¡¼¥à¤Î´íµ¡¤òµß¤¦¤«¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡³«ËëÄ¾Á°¤Îµð¿Í¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡³°Ìî¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤µ¤ì¤¿´Ý²Â¹À¤Ï22Æü¤Î¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎÁöÎÝ»þ¤ËÉé½ý¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÂ±¡¤Ç¡Ö±¦ÂçÂÜ¡Ê¤À¤¤¤¿¤¤¡ËÆóÆ¬¶Ú¶ÚÂ»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×±í¡¦¹âÄÅ´ÆÆÄ¤¬·ã¾Þ¤·¤¿¡¡µð¿Í6Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤ÎÂ¸ºß´¶¡Ö1µå¤º¤Ä¸«¤Æ¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Îµå¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£ºòµ¨¤Ï138»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨¡¦278¡¢14ËÜÎÝÂÇ¡¢45ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼ç¤Ë¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤â³«ËëÀï¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤¬Ç»¸ü¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤âº¸Íã¤Î¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢±¦Íã¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ò¤¿¤Ð¤Í¤ë»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÊ³µ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ã¼ê³°Ìî¼ê¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀïºÇ½ª¤È¤Ê¤Ã¤¿23Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¼ãÎÓ³Ú¿Í¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤È5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤â²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤È¡¢·ë²Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»î¹ç¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡¡¡¡
¡¡ºòÇ¯6·î¡¢¾¾¸¶À»Ìï¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÀ¾Éð¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¡£½ÓÂ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼éÈ÷ÎÏ¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤ÇÀª¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î9·î½é¤á¤Ë¼«Á³µ¤¶»¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¡£ÀïÀþÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¶»¤Ë´ü¤¹»×¤¤¤ÏÂç¤¤¯¡¢¤Þ¤¿¸µ¡¹¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾ì½ê¤ò¤Ä¤«¤à¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÏÂÇÎ¨¡¦400¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿³°Ìî¼êÁè¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤¿¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀïÂÇÎ¨¤Ï¡¦375¡£¹¶·âÅª¤ÊÁöÎÝ»ÑÀª¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤Î¹â¤µ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³«ËëÀï¤ÎÃæ·ø¸õÊä¤Ë¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â³°ÌîÉÛ¿Ø¤Ç¤Ïº¸Íã¤ò¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¼é¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢2·³¤Ç¤Ï¹¥Ä´¤ÊÇëÈø¶©Ìé¤¬Ä´À°¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¼ã¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀä¹¥¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ëµ¡²ñ¤È¤â¤Ê¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î´íµ¡¤òµß¤¦µßÀ¤¼ç¤ÏÃ¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£³«Ëë1·³¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Î´é¤Ö¤ì¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]