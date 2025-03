ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEは3月19日、神奈川県のぴあアリーナMMで開催された音楽イベント『MTV VMAJ Pre-Show』に出演し、レッドカーペットに登場した。『MTV VMAJ(MTV Video Music Awards Japan)』は、アメリカの音楽授賞式「MTV Video Music Awards」の日本版として2002年にスタートし、今年で23回目を迎える。各部門で優れたミュージックビデオを表彰することを目的としたアワードで、国内外のアーティストが数多く参加している。そのプレイベントにあたる「MTV VMAJ Pre-Show」では、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴を含む3人のメンバーが、それぞれ特徴的な衣装で登場。ステージ上で大森は「これから、精一杯歌いたいと思います」と意気込みを語り、会場の期待を高めた。また、撮影が許可された一部の観客席を見渡しながら、大森は「昨年も歩かせてもらいましたが、そのときと同じように気分が高揚します。本当に素敵な景色ですね」とコメントし、2年連続の出演を喜んだ様子を見せた。このレッドカーペットには、aespa、アイナ・ジ・エンド、ano×幾田りら、BE:FIRST(SOTA / MANATO / LEO)、FRUITS ZIPPER、GEMN、ヒコロヒー×せいや(霜降り明星)、INI、こっちのけんと、Kroi、ME:I、乃木坂46、Omoinotake、澤村光彩、SixTONES、TM NETWORK、TOMOO、XG、CUTIE STREET、HANA、IS:SUE、乃紫、ONE OR EIGHTなど、多数のアーティストが参加し、音楽とファッションが交差するにぎやかな雰囲気に包まれた。

▲ Mrs. GREEN APPLE(左から)藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗

▲ aespa

▲ ano×幾田りら

▲ INI

▲ Kroi

▲ ME:I

▲ 乃木坂46

▲ 澤村光彩

▲ TOMOO

▲ XG

▲ HANA

▲ IS:SUE

▲ 乃紫

▲ ONE OR EIGHT

▲ Omoinotake

▲ CUTIE STREET

▲ FRUITS ZIPPER