¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç¿´ÇÙÄä»ßÀ£Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÜÀî²Ö»Ò¡£¿ÀÌ¯¤Ê´é¤Î°å¼Ô¤¬¹ð¤²¤¿¡¢Âç½õ¤«¤é¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÁ¸À¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¡Ä¡×¡Ú2024Ç¯²¼È¾´ü¥Ù¥¹¥È¡Û
2024Ç¯²¼È¾´ü¡Ê7·î¡Á12·î¡Ë¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤â¤Î¤«¤é¡¢¤¤¤ÞÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤¡Ö¥Ù¥¹¥Èµ»ö¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2024Ç¯7·î24Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡öÉ×ÉØÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤ÎµÜÀîÂç½õ¡¦²Ö»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤«¤é45Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ºÊ¡¦²Ö»Ò¤µ¤ó¤Ï2019Ç¯¡¢·ì±Õ¤Î¤¬¤ó¡ÖÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤âÆ®ÉÂÃæ¡£É×¡¦Âç½õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤â¹ø¤ÎÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²Ö»Ò¤µ¤ó¤ò·üÌ¿¤Ë»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂç½õ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢²Ö»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À¤±¿¼¹ï¤Ê¤È¤¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¿Í¤È¤¤¤ë¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½¡£º£²ó¤Ï¡¢¤ªÆó¿Í¤ÎÆ®ÉÂ¡¦²ð¸î¤ÎÆü¡¹¤¬ÄÖ¤é¤ì¤¿Ãø½ñ¡Ø¤Ê¤Ë¤ï²ð¸îÃË»Ò¡Ù¤«¤é°ìÉô°úÍÑ¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡Û¿ÀÌ¯¤Ê´é¤Î°å¼Ô¤¬¹ð¤²¤¿Âç½õ¤«¤é¤ÎÅÁ¸À¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¡Ä¡×
* * * * * * *
¿´ÇÙÄä»ßÀ£Á°¡£¡Ö²Ö»Ò¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡×
2022Ç¯10·î29Æü¤Î¤³¤È¡£
¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶»¤¬¶ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
Âç½õ¤¯¤ó¤ËÍê¤ó¤Ç¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶»¤¬¾¯¤·¥¹¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È¡£
Íý¶þ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶õµ¤¤¬²¹¤â¤Ã¤Æ¥¹¥Á¡¼¥à¾õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÛ¤¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ë¤È¶ì¤·¤¤¡£ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¶ì¤·¤¤¡£
¤Þ¤Ã¤¿¤¯Â©¤¬¤Ç¤¤º¡¢³¤¤ÎÄì¤ÇÅ®¤ì»à¤Ë¤·¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¸ÆµÛº¤Æñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢Âç½õ¤¯¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤«¤ó¡×¤È¹²¤Æ¤ÆµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ
µßµÞ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µßµÞÂâ°÷¤ÎÊý¡¹¤¬²È¤ËÍè¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Îµ²±¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¤Ê¤Ë¤ï²ð¸îÃË»Ò¡Ù¡ÊÃø¡§µÜÀîÂç½õ¡¦²Ö»Ò¡¿¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë
¤Î¤Á¤ËÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤À¤È¡¢°ì½ï¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÂç½õ¤¯¤ó¤Ï¡¢»ä¤Î¼ê¤ò¥®¥å¡¼¥Ã¤È°®¤ê¡¢¡Ö²Ö»Ò¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡¡²Ö»Ò¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÎå¤Þ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÀ¼¤¬µßµÞ¼Ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤é³°¤Ë¥¬¥ó¥¬¥ó¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÞ¤·¤â¡¢Åý°ìÃÏÊýÁªµó¤Ë¸þ¤±¤¿Áªµó³èÆ°¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£
»ä¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³«É¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡ÖµÜÀî²Ö»Ò¡×¤Ë£³É¼Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ã¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¹¤®¤ä¤Þ¤¨¤ß¤³ ¡Ø¤Ê¤Ë¤ï²ð¸îÃË»Ò¡Ù¤è¤ê¡ä
¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ëºî¤Ã¤¿Ì¡ºÍ¤Î¥Í¥¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç½õ¤¯¤ó¤¬¶«¤ó¤À¤Î¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤ÎÏÃ¡£
²Ç¤¬¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤ÇÇÙ¤Ë¿å¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢»à¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æ°Å¾¤¹¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆàÎÉ¸©Î©°å²ÊÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡¤ËÃ´¤®¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¿´ÇÙÄä»ßÀ£Á°¡¦°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
ËèÆüÉÂ±¡¤Ø
ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï£³Æü¸å¡£
µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ê£É£Ã£Õ¡Ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë²ÈÂ²¤È¤ÎÌÌ²ñ¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂç½õ¤¯¤ó¤ÏËèÆü¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¡¢µï¤Æ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¸«¤«¤Í¤¿ÀèÀ¸¤¬¡Ö²Ö»Ò¤µ¤ó¤ËÅÁ¸À¤¬¤¢¤ì¤Ð»Ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£
Âç½õ¤¯¤ó¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍÂ¤±¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯°Â¿´¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âç½õ¤¯¤ó¤ÎÅÁ¸À
¤½¤ÎÀèÀ¸¤¬£É£Ã£Õ¤ËÍè¤Æ¡¢¡ÖÂç½õ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤´ÅÁ¸À¤òÍÂ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿ÀÌ¯¤Ê´é¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤è¡×¡£
¤Ï¡©
³Î¤«¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÆó¿Í¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÐ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢À¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯°Õ¼±¤¬Ìá¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²Ç¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡©
¤½¤ì¤âËèÆüÉÂ±¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¤È¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¡£
¸åÆü¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ê´é¤Ç¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤í¤¦¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¶µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¨¤¨¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£
¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ì¤À¤±¿¼¹ï¤Ê¤È¤¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¿Í¤È¤¤¤ë¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤Ë¤ï²ð¸îÃË»Ò¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£