°é»ù¤Ë¶¨ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿É×¤¬É¿ÊÑ¡£¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ë¤È¡¢É×¤Ï¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤Æ¡Ä¡¿ËÍ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¨
¡ØËÍ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¤Þ¤ë¤¿¤ª¤«¤á/KADOKAWA¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û
¡ØËÍ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
ËÍ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¤¤Ã¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤âËÍ¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤À¤«¤é--¡£¤Ê¤Ä¤Ï¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¡¢Éã¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é³Ú¤·¤¯Í·¤ó¤Àµ²±¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÉã¤Ï¡¢¤Ê¤Ä¤ÈÍ·¤Ö¤Î¤òÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤À¤«¤é¡Ä¡£ÀÎ¤Ï°é»ù¤ËÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿Éã¡£Èà¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¤Ç¿ÍÀ¸½é¤Î¼ºÇÔ¤ÈºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¤½¤ì°ÊÍè°é»ù¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÉã¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤Ä¤ÈÊì¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£¡ØËÍ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢Éã¤È¤Î´Ø·¸¤Ë³ëÆ£¤¹¤ë²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡ØËÍ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
ËÍ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¤¤Ã¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤âËÍ¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤À¤«¤é--¡£¤Ê¤Ä¤Ï¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¡¢Éã¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é³Ú¤·¤¯Í·¤ó¤Àµ²±¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÉã¤Ï¡¢¤Ê¤Ä¤ÈÍ·¤Ö¤Î¤òÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤À¤«¤é¡Ä¡£ÀÎ¤Ï°é»ù¤ËÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿Éã¡£Èà¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¤Ç¿ÍÀ¸½é¤Î¼ºÇÔ¤ÈºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¤½¤ì°ÊÍè°é»ù¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÉã¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤Ä¤ÈÊì¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£¡ØËÍ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢Éã¤È¤Î´Ø·¸¤Ë³ëÆ£¤¹¤ë²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£