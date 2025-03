ONE OK ROCKが、ライブ映像作品『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR at AJINOMOTO STADIUM』を4月30日にリリースすることを発表した。本映像作品には7都市8公演、19万人を動員した、自身最大規模となったワールドツアー<ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR>の味の素スタジアムのライブの模様が収録されている。初期の楽曲から、ニューアルバム『DETOX』に収録されている最新の楽曲までを網羅した全21曲が収録された、豪華なセットリストになっているという。

パッケージにはライブフォトに加え、撮り下ろしフォトやインタビューが盛り込まれた、約100ページのブックレットが封入される予定だ。インタビューは毎作品の恒例となってきているライブ当日を振り返る内容だけでなく、バンド結成から20年の軌跡、そして今後のONE OK ROCKについてメンバー全員でトークした内容が掲載されており、メンバー同士の自然な会話を垣間見ることができる、本映像作品ならではの読み応えのあるブックレットとなっているとのこと。なお、先着でプレゼントとなる購入者特典の情報も発表されており、販売店ごとに異なる特典が用意されている。ONE OK ROCKはニューアルバム『DETOX』を引っ提げて、2025年も自身最大規模となるワールドツアーを開催することが既に発表となっており、日本での公演は8月16日からスタートする。また、ライブ映像作品のリリース発表と同時にティザー映像も公開されたので、そちらもチェックしていただきたい。

リリース情報



Live Blu-ray & DVD『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR at AJINOMOTO STADIUM』2025年4月30日(水)発売Blu-ray / QYXL-90006 / 7,700円(税込)DVD / QYBL-90007 / 6,600円(税込)予約:https://oor.lnk.to/PWTaAS_DVDBD◆収録内容1. Delusion:All2. 欠落オートメーション3. Re:make4. じぶんROCK5. Save Yourself6. Decision7. Renegades8. Wonder9. キミシダイ列車10. Make It Out Alive11. Wherever you are12. Take what you want13. カラス14. Neon15. The Beginning16. We are17. Mighty Long Fall18. Stand Out Fit In19. +Matter20. Let's take it someday21. Wasted Nights・2024年9月に行われた味の素スタジアムでのライブを収録・メンバーの撮り下ろしのフォト&インタビュー、ライブフォトなどが盛り込まれた約100ページの豪華ブックレット封入◆購入者特典Amazon.co.jp:オリジナルコットン巾着楽天ブックス:オリジナルアクリルキーホルダーセブンネットショッピング:オリジナル手ぬぐいその他CDショップ:オリジナルラバーコースター※特典ナシのカートもございますのでご注意ください。※一部取扱いのない店舗もございます。※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。※特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい※オリジナルラバーコースターの対象店舗は後日、ワーナーミュージック・ジャパンのホームページで発表致します。