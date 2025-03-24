¡Ö°éµÙ¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡£¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡Ä¡×É×¤Î¸ÀÍÕ¤ËÀäË¾¤·¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢°éµÙÉüµ¢¤òÁ°¤ËÉ×¤Î¸ÀÍÕ¤ËÀäË¾¤·¤¿ºÊ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°éµÙÉüµ¢¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä
¡ÖÂ©»Ò¤¬3ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢ÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¤Æ°éµÙ¤«¤éÉüµ¢¤·¤è¤¦¤È·è°Õ¡£¤¿¤ÀÌ¼¤ÏÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝ°é±à¤ÎÁ÷·Þ¤Ë³ØÆ¸¤Î¤ª·Þ¤¨¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿¦¾ì¤â±ó¤¤¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÉ×¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø°éµÙ¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡£¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡Ä¡Ä¡Ù¡Ø»Ò¶¡¤ÎÁ÷·Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²È»ö¤â´°àú¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡©¡¡¼êÈ´¤ÎÁÍý¤È¤«¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ø³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï¤É¤¦¤ä¤é°éµÙÃæ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»ä¤¬²È»ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤·¤«¤â´°àú¤Ë¤ä¤ë¤Î¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¿¦¾ìÉüµ¢¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÉ×¤¬¤Þ¤ë¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯3·î¡Ë
¼«Ê¬¤Ï°ìÀÚºÊ¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡¢¡Ö²È»ö¤ò´°àú¤Ë¤ä¤ì¡×¤À¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä²¿ÍÍ¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö°éµÙ¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ê¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£