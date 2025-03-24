³°¹ñ´Ï¤Ë¡ÖÈó³Ë¾ÚÌÀ¡×µá¤á¤ë¿À¸Í¹Á¤ËÊÆ·³´Ï¤¬Æþ¹Á¡¡¾ÚÌÀ½ñ¤ÏÄó½Ð¤»¤º
¡¡Æþ¹Á¤¹¤ë³°¹ñ´ÏÄú¤Ë³ËÊ¼´ï¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤ë¿À¸Í¹Á¡Ê¿À¸Í»Ô¡Ë¤Ë24Æü¸áÁ°¡¢ÊÆ³¤·³¤ÎÁÝ³¤´Ï¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡ÊÁ´Ä¹Ìó68¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬Æþ¹Á¤·¤¿¡£
¡¡Èó³Ë¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó½Ð¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ô¤ÏÆüËÜ¤Î³°Ì³¾Ê¤Ê¤É¤Î¸«²ò¤ò¤â¤Ã¤Æ¾ÚÌÀ½ñ¤È¤ß¤Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿À¸Í¹Á¤ÎËàÌíÉÖÆ¬¤Ç¹³µÄ¤¹¤ë»ÔÌ±¤é=2025Ç¯3·î24Æü¸áÁ°9»þ27Ê¬¡¢¿À¸Í»ÔÆç¶è¡¢Âçµ×ÊÝÄ¾¼ù»£±Æ
¡¡Æ±»ÔµÄ²ñ¤¬1975Ç¯3·î¤Ë³°¹ñ´ÏÄú¤ËÈó³Ë¾ÚÌÀ½ñ¤òµá¤á¤ë¡ÖÈó³Ë¿À¸ÍÊý¼°¡×¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç·èµÄ¡£Ë¡Åª¹´Â«ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î50Ç¯´Ö¤ÇÊÆ·³¤Î´ÏÄú¤¬¿À¸Í¹Á¤ËÆþ¹Á¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¤Ï24Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢¿À¸Í¹Á¤ÎËàÌíÉÖÆ¬¡Ê¤Õ¤È¤¦¡Ë¤Î´ßÊÉ¤ËÀÜ´ß¤·¤¿¡£26Æü¸á¸å6»þ¤Ë½Ð¹ÁÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁÝ³¤´Ï¤Ïµ¡Íë¤Î½üµî¤Ê¤É¤òÇ¤Ì³¤È¤¹¤ëÁ¥¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢17Æü¤ËÊÆ·³Â¦¤«¤éÆþ¹Á¤Î¿½ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»Ô¤Î¾È²ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ¤Î³°Ì³¾Ê¤«¤é¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î´ÏÁ¥¤¬³ËÊ¼´ï¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºßÆü¸ø´Û¤«¤é¤â¡ÖÆüËÜ¤ËÆþ¹Á¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î´ÏÁ¥¤Ï³ËÊ¼´ï¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤¬¤¢¤ê¡¢21Æü¤ËÆþ¹Á¤òµö²Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¤ÎÆþ¹Á¤ò½ä¤ê¡¢Ê¿ÏÂÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ï¡ÖÈó³Ë¾ÚÌÀ½ñ¡×¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÆþ¹Á¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤è¤¦»Ô¤ËÍ×Ë¾¡£24Æü¤Ë¿À¸Í»ÔÌò½êÁ°¤äËàÌíÉÖÆ¬¤Ç¡ÖÈó³Ë¿À¸ÍÊý¼°¤ò¼é¤ì¡×¤Ê¤É¤È¥·¥å¥×¥ì¥Ò¥³¡¼¥ë¤ò¤¢¤²¡¢¹³µÄ³èÆ°¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¿À¸Í»ÔµÄ¤Î°À¸¶ÉÙÉ×¡¦¿·¼Ò²ñÅÞÊ¼¸Ë¸©ËÜÉô°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñ¤òÌä¤ï¤º·³ÀÒ¤Î¤¢¤ëÁ¥¤ÏÈÁÁ¥¤Ç¤â¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£³ËÊ¼´ï¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¤Á¥¤ò¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤·¤ËÆþ¹Á¤µ¤»¡¢Á°Îã¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÈó³Ë¿À¸ÍÊý¼°¡Ë50Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë·èµÄ¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊÂçµ×ÊÝÄ¾¼ù¡Ë