³«Ëë¤Þ¤Ç4Æü¡ÄÂ¼¾å¡¢»³ÅÄ¡¢±ö¸«¤¬Î¥Ã¦¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÇÀþ¤Î¡ÈºÇÅ¬²ò¡É¤È¤Ï¡¡¹âÄÅ´ÆÆÄ¡ÖÇº¤ßÂ¿¤¤¤¬»þ´Ö¤Ï¡Ä¡×
¡¡º£½µ¤Î¶âÍËÆü¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥×¥íÌîµå¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò·Ð¤Æ³ÆµåÃÄ¤Î³«Ëë1·³¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢¼çÎÏ¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤À¥ä¥¯¥ë¥È¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Î´é¤Ö¤ì¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÅÄÅ¯¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬3·î1Æü¤Ëº¸¼ê»Ø¤Îç§¡Ê¤±¤ó¡Ë¤òÃ¦±±¤¹¤ë¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢21Æü¤Ë2·³Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤Ï¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç15Æü¤«¤é2·³¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢22Æü¤Ë¤Ï±ö¸«ÂÙÎ´³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¼éÈ÷Ãæ¤Ë¸Å½ý¤Îº¸É¨¤òÄË¤á¤Æ³«Ëë¤ÏÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±ö¸«¡¢Â¼¾å¡¢»³ÅÄ¤¬ÉÔºß¤È¤¤¤¦¶ÛµÞ»öÂÖ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾õ¶·²¼¤ÇÂÇÀþ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Î¡ÈºÇÅ¬²ò¡É¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï4ÈÖ¡£¹âÄÅ´ÆÆÄ¤â¡Ö¥ª¥¹¥Ê¤«¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÊÂ¤Ë¤È¤·¤Æ4ÈÖÌÜ¤ËÃ¯¤¬Æþ¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÁ°¤Î1¡¢2¡¢3ÈÖ¡¢¤½¤Î¸å¤Î5ÈÖ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¥À¥¸¥ã¥ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢1ÈÖ¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡£²¼°Ì¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤â¶¯¤¤¤·¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁöÎÏ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ï1ÈÖÂÇ¼Ô¤ËÀ¨¤¯Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢±ö¸«¤Ç¤Û¤Ü·è¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£23Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÏÀ¾ÀîÍÚµ±³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤ò1ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¼êÃµ¤ê¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÌÐÌÚ¤â¤¢¤ë¤·¡¢´äÅÄ¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÀÖ±©¤â¤¢¤ë¤·¡¢¡ÊÄ¹²¬¡Ë½¨¼ù¤â¤¢¤ë¤·¡£ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¤Æ·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ä¹²¬½¨¼ùÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢5ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤¿18Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç2°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£23Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ï3ÈÖ¤Ç¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂÇ½ç¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¤½¤³¡ÊÃæ¼´¡Ë¤òÂÇ¤¿¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡£¤â¤Ã¤È¥Î¥Ó¥Î¥ÓÂÇ¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬Èà¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤³¤òÂÇ¤¿¤»¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÐÌÚ±É¸ÞÏºÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤ÈÀÖ±©Í³¹ÉÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤À¡£ÌÐÌÚ¤Ï´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À»°ÎÝ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡ÖÈà¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏºîÀï¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÇ½ç¤ËÃÖ¤¤¿¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤ëÌò³ä¤òÇ¤¤»¤¿¤¤¡×¤È»Ø´ø´±¡£Æâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ëÀÖ±©¤ÏÆóÎÝ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ·ø¤Î¸õÊä¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³°Ìî¤Ï¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÂÇ·â¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÉÍÅÄÂÀµ®¡Ê24¡Ë¤ä¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤äÁöÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë´Ý»³ÏÂ°ê¡Ê25¡Ë¤â¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÄê°ÌÃÖ³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«Ëë¸å¤ÏÅöÌÌ¡¢³ÆÁª¼ê¤Î¹¥ÉÔÄ´¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡ÖÇ¤ÎÌÜÂÇÀþ¡×¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ö¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡¢Çº¤ß¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¿²¤Æµ¯¤¤¿¤é¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£»þ´Ö¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¼¡¤Ë¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤¦ÏÃ¤¹¹âÄÅ´ÆÆÄ¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥±¥¬¿Í¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¡£¡È¥±¥¬¤Î¸ùÌ¾¡É¤ÇÁÈ¿¥ÎÏ¤äÂÐ±þÎÏ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤À¡£¡¡¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦½Å¸÷¡¡¿¸ÂÀÏº¡Ë