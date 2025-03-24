¸øÌÀ¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤á¤°¤êµ¬À©¶¯²½°Æ¡¡°ìÀ¯ÅÞ¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¡ÈÇ¯´Ö2000Ëü±ß¡É¤Þ¤Ç
¸øÌÀÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶Ø»ß¤»¤º¤Ëµ¬À©¤ò¶¯²½¤·¡¢°ì¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¤äÀ¯¼£»ñ¶âÃÄÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕ¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¡¢Ç¯´Ö2000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½°Æ¤Ç¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¤äÀ¯¼£»ñ¶âÃÄÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕ¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¡¢Ç¯´Ö2000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ËÀ©¸Â¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¼ê¤òÀ¯ÅÞËÜÉô¤È³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢ËÜÉô¤Ë¸ÂÄê¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤Ï¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¥¶â¤·¤¿´ë¶È¤Ê¤É¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¶â³Û¤ò¡¢¼«Ì±ÅÞ°Æ¤Ç¤Ï1000Ëü±ßÄ¶¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢5Ëü±ßÄ¶¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÌÀ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÎ¾ÅÞ¤Ï¡¢¤³¤Î°Æ¤ò¤¿¤¿¤Âæ¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÅÞ¤È¶¨µÄ¤·¡¢º£·îËö¤Þ¤Ç¤Î¹ç°Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ´´»öÄ¹¤Ï¡Ö¸¥¶â¤Î¾å¸Â³Û¤ä¡¢¼õ¤±¼ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ê¤É¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢Â¾ÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤ÇÊÑÆ°¤·¤¦¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£