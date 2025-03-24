¡Ú²Ö¤è¤êÃÄ»Ò¡ÛË¡Â¿»³¤Î¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤Ï ¤Þ¤À¤Ä¤Ü¤ß¡¡Ì¾Êª¤ÎÌñ½ü¤±¤À¤ó¤´¤ÏÂç¿Íµ¤¡ÊÀÅ²¬¡¦ÂÞ°æ»Ô¡Ë¡¡
ÂÞ°æ»Ô¤Îºù¤ÎÌ¾½ê¡¢Ë¡Â¿»³Âº±Ê»û¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¡¢¤µ¤¯¤é¤Þ¤Ä¤ê¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¾Êª¤ÎÌñ½ü¤±¤À¤ó¤´¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÞ°æ»Ô¤ÎË¡Â¿»³Âº±Ê»û¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½200ËÜ¤Î¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢23Æü¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Û¤È¤ó¤É¤Ä¤Ü¤ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£Ë¡Â¿»³Âº±Ê»û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê³«²Ö¤¬1½µ´Ö¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Çº£½µËö¤«¤é¤Ï¸«¤´¤í¤Îºù¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Ë¡Â¿»³Ì¾Êª¤ÎÌñ½ü¤±¤À¤ó¤´¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¸ÂÄê¤Îºù¤À¤ó¤´¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤À¤ó¤´¹ØÆþ¼Ô¡Ë¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×Qºù¤Ï´¶¤¸¤ë¡Ö¤Û¤ó¤Î¤ê¤ÈÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤¢¤ó¤³¤¬¤è¤ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
Ë¡Â¿»³Âº±Ê»û¤Ç¤Ï¡¢4·î6Æü¤Þ¤Ç¤µ¤¯¤é¤Þ¤Ä¤ê¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½µËö¤Ë¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£