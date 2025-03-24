¡ÈÕú¼â±Ù¤ÎÉü³è¡É¤ÎÁ°Ãû¤«¡¢ÂçÅýÎÎÃÆ³¯¤Îº®Íð¤ËÈ÷¤¨¤¿ÂÐºö¤«¡Ä¹ñÌ³ÁíÍý¤ÎÃÆ³¯¡Ö´þµÑ¡×¤ÇÍÉ¤ì¤ë´Ú¹ñÀ¯³¦
¡ÖÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÃÆ³¯¡×¤ËÈ÷¤¨¤¿ÂÐºö¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡ÖÕú¼â±ÙÉü³è¡×¤ÎÁ°ÁÕ¶Ê¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û¹ñÌ³ÁíÍý¤ÎÃÆ³¯¡Ö´þµÑ5¡¦µÑ²¼2¡¦Ç§ÍÆ1¡×
·ûË¡ºÛÈ½½ê¤¬3·î24Æü¡¢¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹ÂçÅýÎÎ¸¢¸ÂÂå¹Ô¡¦¹ñÌ³ÁíÍý¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯¿³È½¤Ç¡Ö´þµÑ¡×¤Î·èÄê¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢À¯³¦¤Ç¤ÏÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¿³È½¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê²ò¼á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¿ÅÞÂ¦¤Ï¡ÖÌîÅÞ¤ÎË½Áö¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢º£¸å¹Ô¤ï¤ì¤ëÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¿³È½¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Ï¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤¬¡Ö¹ñÀ¯¤Îº®Íð¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¤ËÈ÷¤¨¤Æº£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤ÏºÛÈ½´±¤Î´Ö¤Ç°Õ¸«¤¬Âç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤¿ÅÀ¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¿³È½¤â°ÂÂÙ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¦Ì³¤ËÉüµ¢¤·¤¿¹ñÌ³ÁíÍý
·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï3·î24Æü¡¢¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹¹ñÌ³ÁíÍý¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯°Æ¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö¥Ï¥óÁíÍý¤ÎË¡°ãÈ¿¤¬¡¢Ç¤Ì¿¸¢¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂçÅýÎÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÖÀÜÅª¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¹ñÌ±¤Î¿®Ç¤¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÃÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ´þµÑÍýÍ³¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö12¡¦3Èó¾ï²ü¸·¡×´ØÏ¢¤ÇÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢·º»öºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¸ø¿¦¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢½é¤á¤Æ²¼¤µ¤ì¤¿»ÊË¡È½ÃÇ¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ï¥ó¹ñÌ³ÁíÍý¤ÏÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤«¤é87Æü¤Ö¤ê¤Ë¿¦Ì³¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥ó¹ñÌ³ÁíÍý¤ÏÂçÅýÎÎ¸¢¸ÂÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«2½µ´Ö¸å¤ÎºòÇ¯12·î27Æü¤ËÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¡£ÁÊÄÉ¤Îº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤Î¡Ö12¡¦3Èó¾ï²ü¸·¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦ËÅ¡¦ÌÛÇ§¡¦ÊüÃÖ¡¢¢¹ñ²ñ¤¬¿äÁ¦¤·¤¿·ûË¡ºÛÈ½´±¸õÊä3¿Í¤ÎÇ¤Ì¿µñÈÝ¡¢£¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤ª¤è¤Ó³¤Ê¼Ââ°÷½Þ¿¦»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃ¸¡Ë¡¤Ø¤ÎºÆµÄÍ×µá¡ÊµñÈÝ¸¢¡Ë¹Ô»È¡¢¤ÆâÍð¾ïÀßÆÃ¸¡¤ÎÇ¤Ì¿ÉÔÍú¹Ô¡¢¥¥Ï¥ó¡¦¥É¥ó¥Õ¥óÁ°¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×ÂåÉ½¤È¤Î¶¦Æ±À¯¸¢¹½ÁÛ¤Î5ÅÀ¤À¡£
8¿Í¤Î·ûË¡ºÛÈ½´±¤Î¤¦¤Á¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥²¥½¥óºÛÈ½´±¤Î¤ß¤¬Ç§ÍÆ°Õ¸«¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥à¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ù¡¢¥¤¡¦¥ß¥½¥ó¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥É¥¥¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¡¢¥¥à¡¦¥Ü¥¯¥Ò¥ç¥ó¤Î5¿Í¤ÎºÛÈ½´±¤Ï¡¢¡Ö·ûË¡¤Þ¤¿¤ÏË¡Î§°ãÈ¿¤ÈÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ´þµÑ°Õ¸«¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¡¢¥Á¥ç¡¦¥Ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î2¿Í¤ÎºÛÈ½´±¤Ï¡¢¡ÖÂçÅýÎÎ¤Î¸¢¸Â¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¹ñÌ³ÁíÍý¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¿µ½Å¤Ë¹Ô»È¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÆ³¯°Æ²Ä·è¤ËÉ¬Í×¤ÊÄêÂ¿ô¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢µÑ²¼°Õ¸«¤ò¼¨¤·¤¿¡£
·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Î¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹¸¢¸ÂÂå¹Ô¤ÈÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Ï´¿·Þ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¥Ï¥óÂå¹Ô¤Ï¡¢Æ±Æü¸áÁ°10»þ21Ê¬¤´¤í¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤ÎÃÆ³¯´þµÑÈ½·èÄ¾¸å¤ËÀ¯ÉÜ¥½¥¦¥ëÄ£¼Ë¤Ë½Ð¶Ð¤·¡¢¡Ö¹ñÌ±Á´ÂÎ¤¬·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¤¹¤ëÀ¯³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤½¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤òÌÀ³Î¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Öº£¤äº¸±¦¤Î¶èÊÌ¤Ï¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é²æ¤¬¹ñ¤¬¾å¤Ø¡¢Á°¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¥·¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥¯¼óÀÊÊóÆ»´±¤â·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Î·èÄêÄ¾¸å¡¢¡Öº£²ó¤Î·èÄê¤Ï¡ØÀ¯¼£¤¬±Û¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÀþ¡¢·ûË¡¤¬¼é¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¶³¦¤¬ÌÀ³Î¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀ¯¼£ÅªÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¹ñÀ¯¤ò¶õÇò¾õÂÖ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÈó¾ï¤Ë½Å¤¤¡×¤ÈÏÀÉ¾¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÏÌµÀ©¸Â¤ÊµÄÀÊ¿ô¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÌµÀÕÇ¤¤ÊÃÆ³¯¶ÉÌÌ¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÁ°¤Ë¼Õºá¤»¤è¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£¤³¤½À¯Áè¤È¶ËÃ¼¤ÊÂÐÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì±À¸¤È¹ñ±×¤Î¤¿¤á¤ÎÀÕÇ¤À¯¼£¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯µá¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Í¿ÅÞÆâ¤Î¼¡´üÂçÅýÎÎ¸õÊä¤¿¤Á¤â°ìÀÆ¤Ë´¿·Þ¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥Û¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ô¥çÂçî¹»ÔÄ¹¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¡ÖÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹¹ñÌ³ÁíÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë·ûºÛ¤Î´þµÑÈ½·è¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡£¿Ø±ÄÏÀÍý¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿È½·è¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ûË¡ÏÀÍý¤ËÃé¼Â¤ÊÈ½·è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¡¦¥É¥ó¥Õ¥óÁ°¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×ÂåÉ½¤â¡Ö¹ñÌ³ÁíÍý¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÌµÊ¬ÊÌ¤«¤ÄÌµÀÕÇ¤¤Ê¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÇÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡Ë¶¦¤ËÌ±¼çÅÞÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¹ñÌ³°Ñ°÷¡¦¸¡»¡´±¡¦ÆÈÎ©µ¡´ØÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤Ï9ÀïÁ´ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¥æ¡¦¥¹¥ó¥ß¥ó¸µµÄ°÷¤â¡ÖºòÇ¯12·î27Æü¤Ë¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤¬¥Ï¥óÂå¹Ô¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤òµÄ·è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÈºáÈïµ¿¼Ô¤Ç¤¢¤ëÍûºßÌÀÂåÉ½¤Î¾Ç¤ê¤È¡¢¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÎÐþËý¤µ¤¬¾·¤¤¤¿Ë½µó¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£ÌîÅÞ¡¢·ûË¡ºÛ¤Ë°µÎÏ
¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹¸¢¸ÂÂå¹Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯¿³È½¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Î»ØÆ³Éô¤Ï¸ø¼°¤ÊÎ©¾ì¤ò¤Þ¤ÀÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¡¢Ë¡Íý¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤¬¡ÖÀ¯¼£Åª¤ÊÍýÍ³¡×¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
·ûË¡ºÛÈ½½ê¤¬º£¸å¤ÎÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¿³È½¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¡×¤ò¹ñÀ¯¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥¿¥ï¡¼¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤À¡£
¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×±¡Æâ¤Î¤¢¤ë³Ë¿´´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö·ûºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢¤³¤ì¤Ë½¾¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤Î´ðËÜÅªÎ©¾ì¤À¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÈíÌÈ¤Ë»ê¤ë¤è¤¦¤Ê°ãË¡¡¦°ã·û¹Ô°Ù¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¥Ï¥ó¹ñÌ³ÁíÍý¤¬¡Ø12¡¦3ÆâÍð¡Ù¤ò¤¤Á¤ó¤ÈËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª»ö¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥ó¹ñÌ³ÁíÍý¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯»þ¤Ë·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñÀ¯¤Î¶õÇò¥ê¥¹¥¯¤Ï¤à¤·¤í²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿·Á¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
ÌîÅÞÂ¦¤Î¼¡´üÂçÅýÎÎ¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥É¥ó¥è¥óµþµ¦Æ»ÃÎ»ö¤âÆ±Æü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ï¥ó¸¢¸ÂÂå¹Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯°Æ¤Î´þµÑ¤Ï¡ÖÕú¼â±ÙÃÆ³¯¤òÇ§ÍÆ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»öÁ°¤Î¹ñÀ¯°ÂÄêÁ¼ÃÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
·ûË¡ºÛÈ½½ê¤¬ÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÈó¾ï²ü¸·¤Ë´Ø¤¹¤ë°ãË¡À¤òÇ§Äê¤·¤ÆÃÆ³¯¤òÇ§ÍÆ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¹ñÀ¯°ÂÄê¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¥Ï¥óÂå¹Ô¤ÎÃÆ³¯¤ò´þµÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸«²ò¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÅÞÆâ¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¡ÖÉÔ°Â´¶¡×¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤Î¼êÂ³¤¤äÅý¿ã¸¢¼Ô¡ÊÂçÅýÎÎ¡Ë¤ÎÀ¯¼£Åª·èÄê¤ÎÈÏ°Ï¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¡¢ºÛÈ½´±´Ö¤Ç°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Î¤¢¤ëºÆÁªµÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥Ï¥óÂå¹Ô¤ÎÃÆ³¯¿³È½¤È¡ËÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¿³È½¤ÏÊÌÊª¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ûºÛ8¿Í¤ÎºÛÈ½´±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÈ½ÃÇ¤¬À¤ÏÀ¤ä¾ï¼±¤È´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÅÀ¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Ï¡¢Éü¿¦¤·¤¿¥Ï¥óÂå¹Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Þ¡¦¥¦¥ó¥Ò¥ç¥¯·ûË¡ºÛÈ½´±¸õÊä¼Ô¤ÎÇ¤Ì¿¤òÂ¥¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¿³È½¤ÎÁá´üÀë¹ð¡×¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥à¡¦¥è¥ó¥ß¥ó±¡ÆâÀ¯ºö¼óÀÊÉûÂåÉ½¤ÏÆ±Æü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹¤ÎÃÆ³¯¤¬´þµÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸ÄÊÌ°Õ¸«¤òÁí¹ç¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Á¥§¡¦¥µ¥ó¥â¥¯¤¬¥Þ¡¦¥¦¥ó¥Ò¥ç¥¯ºÛÈ½´±¤òÇ¤Ì¿¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤ÊÃÆ³¯»öÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹ÁíÍý¤Ï¥ÞºÛÈ½´±¤òÂ¨»þÇ¤Ì¿¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Î¥Ï¥ó¡¦¥ß¥ó¥¹ÊóÆ»´±¤Ï¡¢Èó¸ø³«¤ÎºÇ¹â°Ñ°÷²ñ²ñµÄ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤ÎÈíÌÈÀë¹ð¤Þ¤ÇÈó¾ï¹ÔÆ°ÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤´¤È¤ËÈíÌÈ¤òµá¤á¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ä°ì¿Í¥Ç¥â¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ²ñ¤«¤é¸÷²½Ìç¤Þ¤ÇÅÌÊâ¤Ç¹Ô¿Ê¤·¡¢ÈíÌÈ¤òÁÊ¤¨¤ë·×²è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÆâÍð¤ÎÁá´ü½ªÂ©¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤ÏÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¿³È½¤ÎÀë¹ð´üÆü¤òÂ®¤ä¤«¤ËÀßÄê¤·¡¢ÈíÌÈ¤òÀë¹ð¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë