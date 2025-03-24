Î¦³¤¶õ¤Î¼«±ÒÂâ¤ò°ì¸µÅª¤Ë»Ø´ø¤¹¤ë¡ÖÅý¹çºîÀï»ÊÎáÉô¡×È¯Â¡¡Ãæ¹ñ¡¦ËÌÄ«Á¯¤Ê¤É¤Î·³»ö³èÆ°¤ÈÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤Ø¤ÎÆ±»þÂÐ±þÈ÷¤¨¤ë¡¡ËÉ±Ò¾Ê
ËÉ±Ò¾Ê¤Ï24Æü¡¢Î¦³¤¶õ3¤Ä¤Î¼«±ÒÂâ¤ò°ì¸µÅª¤Ë»Ø´ø¤¹¤ë¡ÖÅý¹çºîÀï»ÊÎáÉô¡×¤òÈ¯Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅý¹çºîÀï»ÊÎáÉô¡×¤Ï24Æü¡¢ËÉ±Ò¾ÊÆâ¤ËÌó240¿ÍÂÎÀ©¤ÇÈ¯Â¤·¡¢½éÂå¤ÎÅý¹çºîÀï»ÊÎá´±¤Ë¤Ï¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ½Ð¿È¤ÎÆî±À·û°ìÏº¶õ¾¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«±ÒÂâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ©ÉþÁÈ¥È¥Ã¥×¤ÎÅý¹çËëÎ½Ä¹¤¬ËÉ±ÒÁê¤ÎÊäº´¤Ë²Ã¤¨ºîÀï»Ø´ø¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¡¢ºîÀï»Ø´ø¤ÏÅý¹çºîÀï»ÊÎá´±¤¬Ã´¤¤¡¢Î¦³¤¶õ¤Î¼«±ÒÂâ¤ò°ì¸µÅª¤Ë»Ø´ø¤·¤Þ¤¹¡£
Åý¹çºîÀï»ÊÎá´±¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤äËÌÄ«Á¯¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë·³»ö³èÆ°¤ÈÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤Ø¤ÎÆ±»þÂÐ±þ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î»ÊÎá´±¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÊºîÀï¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£