【「週刊ビッグコミックスピリッツ」17号】 3月24日発売 価格:550円 【「月刊!スピリッツ」5月号】 3月27日発売 価格:750円

小学館は、2024年10月に逝去した楳図かずお氏の功績に対して感謝と敬意をこめて、3月24日発売の「週刊ビッグコミックスピリッツ」17号と、3月27日発売の「月刊!スピリッツ」5月号の2誌が連動した「楳図かずお追悼特集」を掲載する。

「週刊ビッグコミックスピリッツ」17号には付録シールが付属

「週刊ビッグコミックスピリッツ」17号には「楳図かずおメモリアル『絶叫』シール」が付録として付属する(※電子版を除く)。

本誌には「楳図かずお生涯年表」と、名作「わたしは真悟」の第1話と第2話を復刻掲載。さらに伊藤潤二氏と高橋のぼる氏による追悼インタビューも掲載される。

「月刊!スピリッツ」5月号には総勢13名のマンガ家や著名人が寄稿

「月刊!スピリッツ」5月号では表紙にチキンジョージが登場し、「14歳」の連載時復刻カラー掲載と、イラスト企画「非日常な彼女」の楳図かずおバージョンが掲載されている。

さらに特集「追悼 楳図かずお そしてアイだけが残った。」では、総勢13名のマンガ家や著名人が寄稿している。

[寄稿漫画家・著名人一覧](敬称略)

萩尾望都、高橋留美子、ゆうきまさみ、浦沢直樹、伊藤潤二、高橋のぼる、古屋兎丸、浅野いにお、押見修造、森川ジョージ、荒木飛呂彦、村田雄介、中川翔子

