「メズム東京、オートグラフ コレクション」が、サステナブル農業を推進するAGRIKOとコラボレーション。

AGRIKOのアクアポニックス農法で育てたエディブルフラワーを使った「メズムのパート・ド・フリュイ」が「シェフズ・シアター」にて提供されます☆

メズム東京、オートグラフ コレクション「シェフズ・シアター」メズムのパート・ド・フリュイ

提供開始日:2025年4月1日(火)〜

提供メニュー:フレンチダイニング「シェフズ・シアター」のディナープログラムの小菓子として提供

東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」が、新しい取り組みをスタート。

最先端のサステナブル農業を推進するAGRIKOとコラボレーションし、サステナビリティの理念を共有した、環境負荷の少ないビストロノミースタイルを目指します。

取り組みの第1弾として、2025年4月より「メズムのパート・ド・フリュイ」を、メズム東京16階 フレンチダイニング「シェフズ・シアター」のディナープログラムにて提供。

「メズムのパート・ド・フリュイ」は、AGRIKO FARMのアクアポニックス農法(養殖排水を再利用した水耕栽培)で育てた食用花(エディブルフラワー)が使用されています。

美しさと繊細な味わいが調和した「メズムのパート・ド・フリュイ」は、“花の宝石”のようにきらめく小菓子。

食後の余韻を優雅に彩り、コースの締めくくりにふさわしい一品です☆

「メズムのパート・ド・フリュイ」は、エディブルフラワーの美しさと精巧な技が見事にマッチした、ひとくちサイズの小菓子。

通常、透明感を保つことが難しい素材を巧みに活かし、エディブルフラワーの鮮やかな色彩を際立たせた、どこか懐かしさを感じる味わいに仕上げられています。

フランス発祥の伝統菓子に着想を得た一品です。

AGRIKO

「土になりたい」というコーポレートメッセージを抱き、農業と福祉と食に取り組んでいる「AGRIKO」

アクアポニックス農法による農福連携農園AGRIKO FARMを運営し、地域の障害者福祉施設での働きがい(工賃)の向上にも貢献。

障がいを持つ方が生産に携わるだけでなく、発達障害者就労支援センター「ゆに(UNI)」のエディブルフラワーの加工作業も担当されています。

AGRIKO FARMスタッフの方が心を込めて生産したエディブルフラワー。

果物のピュレに砂糖とペクチンを加えて煮詰めたものを固め、メズムの小菓子に昇華しています。

サステナブルな農法 × ビストロノミー:環境にやさしい「アクアポニックス農法」

AGRIKOでは、魚の養殖排水を活用して水耕栽培を行う「アクアポニックス農法」を採用。

この循環型農法により極力自然環境に近い形でヒーターやクーラーを使用せず、雨水も活用するなど、環境負荷を抑えながら栄養価の高いエディブルフラワーの生産を実現しました。

メズム東京は、その花々を活かし、食の持続可能性を追求します!

持続可能な未来へ ― メズム東京とAGRIKOの挑戦

ビストロノミーを通じてサステナブルな社会の実現を目指す、メズム東京とAGRIKO。

これからも環境に配慮した取り組みを推進していきます。

“花の宝石”のようにきらめく小菓子で、食後の余韻を優雅に彩る一品。

メズム東京、オートグラフ コレクションの「メズムのパート・ド・フリュイ」は、2025年4月1日よりフレンチダイニング「シェフズ・シアター」ディナープログラムの小菓子として提供開始です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post コースを彩る花の宝石のような小菓子!メズム東京、オートグラフ コレクション「メズムのパート・ド・フリュイ」 appeared first on Dtimes.