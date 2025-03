TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」に登場する「喜多川海夢」「乾紗寿叶」「乾心寿」が、セガの”S-FIRE(エスファイア)”シリーズよりフィギュア化。

S-FIREオリジナルのメイド服デザインで登場し、公式サイトで各1種・合計3体を予約購入すると、オリジナルイラストの「デフォルメアクリルスタンドセット」がもらえます☆

セガ フェイブ「S-FIRE(エスファイア)」その着せ替え人形は恋をする フィギュア プリティメイドVer.

予約受付期間:2025年3月21日(金)〜5月31日(土)※受注生産

発売時期:2025年11月予定

価格:各22,000円(税込)

仕様:ABS、PVC

対象年齢:15歳以上

発売元:セガ フェイブ

撮影:PHOTO STUDIO Chocot/有限会社ケイフォトサービス

セガのホビーブランド「S-FIRE(エスファイア)」から、新作フィギュア製品としてTVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」のキャラクターが登場。

オリジナルデザインのメイド服を着た「喜多川海夢」「乾紗寿叶」「乾心寿」のフィギュアの予約受付がスタートしています☆

キャラクターそれぞれの個性に合わせて、ハートポーズでお迎えするシチュエーションをイメージ。

エプロンの繊細なフリルや艶やかな靴など、S-FIREならではの造形と彩色で、質感や陰影が表現されています!

その着せ替え人形は恋をする フィギュア 喜多川海夢 プリティメイドVer.

サイズ:全高約230mm

原型:オリジン(也海)

彩色:タケ

飛び切りの笑顔とハートポーズでお出迎えする、メイド姿の「喜多川海夢」

ピンクを基調としたオリジナルのメイド服が可愛らしく、動きの感じるポーズもポイントです☆

その着せ替え人形は恋をする フィギュア 乾紗寿叶 プリティメイドVer.

サイズ:全高約215mm

原型:シャンティ

彩色:ebb

「乾紗寿叶」のフィギュアは、人差し指と中指でハートマークを作るポージング。

紫を基調としたメイド服をおしゃれに着こなしています!

その着せ替え人形は恋をする フィギュア 乾心寿 プリティメイドVer.

サイズ:全高約240mm

原型:シャンティ

彩色:ebb

控えめなハートポーズと照れた表情が愛らしい「乾心寿」のフィギュア。

グリーンのメイド服に、タイツを組み合せたコーデにも注目です☆

S-FIRE公式サイト予約・購入特典

特典対象フィギュア:

・その着せ替え人形は恋をする フィギュア 喜多川海夢 プリティメイドVer.

・その着せ替え人形は恋をする フィギュア 乾紗寿叶 プリティメイドVer.

・その着せ替え人形は恋をする フィギュア 乾心寿 プリティメイドVer.

特典予約受付期間・配布方法:対象商品の3種を予約受付期間内に予約すると、フィギュアのお届け時期にあわせて特典を発送

※予約受付期間内の予約のみ対象、同一アカウントで3種購入してください

※「デフォルメアクリルスタンドセット」はS-FIRE公式サイトにて、対象商品を各1種(合計3体)予約・購入の場合のみプレゼント、他店舗にて予約・購入しても特典は付属しません

※まとめて3種予約・購入、それぞれ別日に予約・購入しても、予約受付期間内に3種予約・購入を完了すれば特典を付属します

※複数商品を購入した場合、対象商品3種1セットにつき1点プレゼント

(例:喜多川海夢 プリティメイドVer. 、乾紗寿叶 プリティメイドVer. 、乾心寿 プリティメイドVer.の3種を2セット購入した場合、デフォルメアクリルスタンドセットを2点プレゼント)

(例:喜多川海夢 プリティメイドVer. 、乾紗寿叶 プリティメイドVer.を2体、乾心寿 プリティメイドVer.を1体購入した場合、デフォルメアクリルスタンドセットのプレゼントは1点)

S-FIRE公式サイトにて 「喜多川海夢」「乾紗寿叶」「乾心寿」のフィギュアを購すると、「デフォルメアクリルスタンドセット」をプレゼント。

S-FIREオリジナルイラストのアクリルスタンドは、フィギュアと一緒に飾りたくなるかわいらしさ!

3種あわせて自宅にお迎えしたくなる特典です☆

オリジナルのメイド服を着て、ハートポーズをキメる「喜多川海夢」「乾紗寿叶」「乾心寿」をフィギュア化。

セガ「S-FIRE(エスファイア)」の「その着せ替え人形は恋をする フィギュア プリティメイドVer.」各種は、2025年5月31日まで予約受付中です!

©福田晋一/SQUARE ENIX·「着せ恋」製作委員会

