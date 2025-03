ザ・リッツ・カールトン京都の歴史的建造物「夷川邸」にて、老舗シャンパーニュメゾン『ペリエ ジュエ』とのコラボレーションディナーを開催!

造り手を招いた特別なディナーで、モダンなイタリア料理とプレシャスなシャンパーニュのマリアージュが堪能できるディナーです。

ザ・リッツ・カールトン京都『ラ・ロカンダ』×ペリエ ジュエ メーカーズ ディナー

ペリエ・ジュエのシャンパーニュ イメージ

日時:2025年4月10日(木) 18:00 開場/18:30 開宴 ※要予約・12席限定

料金:1名 35,000円(税・サ込)

内容:

<ペリエ ジュエ 提供シャンパーニュ>(各1グラス)・グラン ブリュット・ブラン・ド・ブラン・ブラゾン ロゼ・ベル エポック 2016・ベル エポック 2006<コースメニュー>(全5品)・鮮魚のタルタル トマト ブラックオリーブ・自家製スパゲッティ 貝 山菜・鮮魚のソテー 春の豆・十勝ハーブ牛の炭火焼き アスパラガス 卵黄のコンフィ・ピエール・エルメ・パリによるデザート

場所:ザ・リッツ・カールトン京都 「ラ・ロカンダ 夷川邸」

予約・問合せ:075-746-5522、Web

※1本テーブルの相席、席の指定はできません

ザ・リッツ・カールトン京都のイタリアンレストラン「ラ・ロカンダ」にある特別個室“夷川邸”にて、2025年4月10日に一夜限りの特別なコラボレーションディナーを開催。

1811年創業の老舗シャンパーニュメゾン『ペリエ ジュエ』第8代最高醸造責任者 セヴリーヌ・フレルソン氏を迎えてのイベントです!

また、イベントで提供される「ペリエ ジュエ」の一部のシャンパーニュとコースメニューは、終了後も「ラ・ロカンダ」にて引き続き楽しめます。

1908年に建てられた夷川邸は、藤田財閥の創始者である藤田伝三郎の京都別邸をレストランフロア内に移築し、上質な書院造りとモダンな空間が見事に融合した特別な空間。

ラ・ロカンダ 十勝ハーブ牛の炭火焼き アスパラガス 卵黄のコンフィ イメージ

歴史が息づく空間で催される、一夜限りのスペシャルディナーでは、現代的なイタリア料理とシャンパーニュによる厳選されたペアリングが実現します。

ラ・ロカンダ 鮮魚のソテー 春の豆 イメージ

当日は、第8代最高醸造責任者 セヴリーヌ・フレルソン氏によるシャンパーニュの解説のもと、5品のプレートに合わせて5つのシャンパーニュを提供。

クラシックラインからは「ペリエ ジュエ グラン ブリュット」「ペリエ ジュエ ブラン・ド・ブラン」「ペリエ ジュエ ブラゾン ロゼ」の3種が用意されます。

加えて「ペリエ ジュエ ベル エポック」の最新ヴィンテージである2016年と、希少なキュヴェ「ペリエ ジュエ ベル エポック 2006」をプラスした、5種を愉しめる内容です!

歴史的な建築と現代的なイタリア料理、造り手が直に解説する『ペリエ ジュエ』のシャンパーニュの魅力を五感で感じるディナー。

至高のひとときを、ザ・リッツ・カールトン京都の 「ラ・ロカンダ 夷川邸」にて、心ゆくまで堪能できます☆

歴史的な建物の中で、モダンなイタリア料理と老舗シャンパーニュのコラボを楽しむ、一夜限りのディナー。

ザ・リッツ・カールトン京都の『ラ・ロカンダ』×ペリエ ジュエ メーカーズ ディナーは、2025年4月10日に開催です☆

