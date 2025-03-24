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Mei (Victoria Chen), Tatsuo (Dai Tabuchi) and Satsuki (Ami Okumura Jones) in My Neighbour Totoro. ¡ÊC¡Ë Manuel Harlan ¡ÊC¡Ë RSC and Nippon TV
¡ÊC¡Ë 2022 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli
¾ðÊóÄó¶¡¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By ¤ª¤¿¤¯¤ÞÊÔ½¸Éô | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025032403.html