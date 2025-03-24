ÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢¥»¥ó¥¹È´·²¤Î½Õ²Æ¥³ー¥Ç¾Ò²ð¡¡°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»ëÄ°¼ÔÃ¦Ë¹¡ÖÁ´¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¤¬¡¢3·î21Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£½Õ²Æ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾Ò²ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁ´¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×ÂìÂôâÃµ¬»Ò¤¬ÈäÏª¤·¤¿½Õ²Æ¥³ー¥Ç
¡¡º£²ó¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJOSEPH¡Ê¥¸¥ç¥¼¥Õ¡Ë¡×¤ÎPRÆ°²è¤Ç¡¢½Õ²Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶ー ¥È¥é¥¦¥¶ー¥º¡×¤È¤¤¤¦¹õ¤Î¥ì¥¶ー¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¡Ö¥Ý¥×¥ê¥ó¥«¥éー¥Ö¥í¥Ã¥¯ ¥Ö¥é¥¦¥¹¡×¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥³ー¥Ç¡£¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ï3¼ïÎà¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£ÂìÂô¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Àー¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡2¤Ä¤á¤Ï¡¢¥·¥ï²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥Ü¥¿¥¤¥·¥ë¥¯ ¥ì¥®¥å¥éー¥Õ¥£¥Ã¥È¥Ö¥é¥¦¥¹¡×¤È¡Ö¥Ï¥Ü¥¿¥¤¥·¥ë¥¯ ¥ï¥¤¥É¥ì¥Ã¥°¥È¥é¥¦¥¶ー¥º¡×¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ôー¥ìー¥è¥ó ¥·¥çー¥È¥¹¥êー¥Ö¥Ë¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦È¾Âµ¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥³ー¥Ç¡£ÂìÂô¤Ï¡Ö¥Ë¥Ã¥È¤â¥µ¥Þー¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¤·¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÃ¤·¤¤¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥·¥ï²Ã¹©¤Î¤³¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¤á¤¯¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃå¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¡ª¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÅÀ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3¤Ä¤á¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ó¥¹¥³ー¥¹¥Æー¥é¥ê¥ó¥° ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¥¯¥ìー¥× ¥É ¥½¥ï ¥ß¥Ç¥£¥É¥ì¥¹¡×¡Ö¥®¥ã¥Ð¥¸¥ó¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Õ¥ì¥¢ー¥È¥é¥¦¥¶ー¥º¡×¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³ー¥Ç¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ã¤È¤¤¤¦¿§¤ÇÅý°ì´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡4¤Ä¤á¤Ï¡Ö¥¨¥¢¥êー¥×¥ê¥Ã¥» ¥É¥ì¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò¾Ò²ð¡£¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥Ù¥ë¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤À¡£ÂìÂô¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²Æ¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹¤È¤«¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³¹¤Ç¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÃå¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¿§¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ÆÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥ì¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÇò¤¤¥Ç¥Ë¥à¤ä¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö1,2,3¤ÎÉþ¤¬¥¿¥¥Þ¥¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½»÷¹ç¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡ª¤³¤³¤Þ¤ÇÁÇÅ¨¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¿Í¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÁ´¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹ ÌÜ¤ÎÊÝÍÜ ¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æü¾ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²èÅê¹Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥³ー¥Ç¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¾Ò²ð¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂìÂô¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢åºÎï¤á¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Õ²Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¥³ー¥Ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÉþ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊÊ¸¡á¾®ÎÓ¿ó¹°¡Ë