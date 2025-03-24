¿·³ã¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¤Ç¿ÌÅÙ3¤ÎÃÏ¿Ì¡¡ÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤·
24Æü¸áÁ°11»þ37Ê¬º¢¡¢Ä¹Ìî¸©ËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É3.8¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¿·³ã¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÏ¿Ì¤Î³µÍ×
24Æü¸áÁ°11»þ37Ê¬º¢¡¢¿·³ã¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÄ¹Ìî¸©ËÌÉô(ËÌ°Þ36.9ÅÙ¡¢Åì·Ð138.5ÅÙ)¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó10km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ(¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É)¤Ï3.8¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿ÌÅÙ3°Ê¾å¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿»ÔÄ®Â¼
¡Ú¿ÌÅÙ3¡Û
¢¡¿·³ã¸©
¾å±Û»Ô¡¡½½ÆüÄ®»Ô
¢¡Ä¹Ìî¸©
±ÉÂ¼
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
¥Û¥Æ¥ë,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÇÛÀþ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¾åÅÄ,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥Í¥¸,
°ÖÎîº×,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à