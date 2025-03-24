「ポケカ」×「BOSS」コラボ第2弾が5月6日より開始。コラボデザイン「ボスex 進化の微糖」がリニューアルして登場
【「ポケカ」×「BOSS」コラボ第2弾】 5月6日より実施予定
(C)2025 Pokémon. (C) 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
サントリーは、同社コーヒー飲料「BOSS」と「ポケモンカードゲーム」とのコラボ第2弾を5月6日より実施する。
本コラボでは「BOSS」の缶コーヒーに「ポケモンカード」が描かれたコラボデザインが登場。デザインには「ロケット団のサカキ」にまつわるカードがデザインされている。
「ポケカ」×「BOSS」コラボ企画第二弾！- ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) March 24, 2025
5月6日（火・振休）から「ボスex 進化の微糖」が新デザインで登場！
さらに「ロケット団のサカキ」にまつわるキャンペーンも！
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