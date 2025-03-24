【「ポケカ」×「BOSS」コラボ第2弾】 5月6日より実施予定

　サントリーは、同社コーヒー飲料「BOSS」と「ポケモンカードゲーム」とのコラボ第2弾を5月6日より実施する。

　本コラボでは「BOSS」の缶コーヒーに「ポケモンカード」が描かれたコラボデザインが登場。デザインには「ロケット団のサカキ」にまつわるカードがデザインされている。

(C)2025 Pokémon. (C) 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。