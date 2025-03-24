TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Ç¤¹¡£»³ÎÓ²ÐºÒ¤ÏÈ¯À¸¤«¤é¤ª¤è¤½20»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤â¤Ê¤ª¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±ê¤ä±ì¤Ê¤É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£¼£»Ô¤Î»³²Ð»ö¤Ï¤­¤Î¤¦¸á¸å4»þÁ°¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢°¦É²¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°9»þ20Ê¬¤Î»þÅÀ¤Ç¾ÆÂ»ÌÌÀÑ¤Ï¤ª¤è¤½128¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ë¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ1000À¤ÂÓÍ¾¤ê¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÈòÆñ¤·¤¿½»Ì±
¡ÖÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤¿¡£¡ÊQ.¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤È¤­¤Ï¡©¡ËÉÝ¤¤¡£¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÊÈòÆñ¤·¤¿¡Ë¡×
¡ÖÁá¤¯¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×

°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½»Âð¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸½ºß¡¢¼«±ÒÂâ¤Ê¤É¥Ø¥ê4µ¡¤¬¾å¶õ¤«¤é¾Ã²Ð³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³¤Î¤Õ¤â¤È¤«¤é¤Ï°ÍÁ³¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ë¤è¤ëÊü¿å¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÃËÉ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢Âç¤­¤Ê±ä¾Æ¤Ï¿©¤¤»ß¤á¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£