¤â¤¦¥À¥¤¥½¡¼¤Î¤·¤«Çã¤¨¤Þ¤»¤ó¡ª»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¡ªÂçÅö¤¿¤ê¤ÊÂçÍÆÎÌ¤ªÁÝ½ü¥°¥Ã¥º
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¥Ã¥Á¥ó¥¯¥¨¥ó»À¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡Ê26Ëç¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æþ¤ê¿ô¡§26Ëç
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
ÂçÍÆÎÌ¤Ç¥³¥¹¥ÑÈ´·²¡ý¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤¬¾®¤µ¤¤¤±¤É¤¤¤¤»Å»ö¤¹¤ë¡ª
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø¥¥Ã¥Á¥ó¥¯¥¨¥ó»À¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡Ê26Ëç¡Ë¡Ù¡£
¥¯¥¨¥ó»À¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿¡¢¥¥Ã¥Á¥óÍÑ¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¾ÃÌ×ÉÊÇä¤ê¾ì¤ËÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
26ËçÆþ¤ê¤Ç¤ªÃÍÃÊ¤Ï110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥Ë¥È¥ê¤Ë¤â¥¯¥¨¥ó»ÀÇÛ¹ç¤Î»È¤¤¼Î¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢30ËçÆþ¤ê¤Ç300±ß¶á¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
ÁÇºà¤Ë¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÉÔ¿¥ÉÛ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤è¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
1Ëç1Ëç¤¬¾®¤µ¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ØÀè¤Ç»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
Äø¤è¤¯¸ü¤ß¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¥Ø¥¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ý
¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥·¥ó¥¯¤Þ¤ï¤ê¤ä¼Ø¸ý¡¦¿åÀò¡¢¿åÀÚ¤ê¥«¥´¤Ê¤É¤Î¤ªÁÝ½ü¤ËÊØÍø¡ª
ÀöºÞÍ×¤é¤º¤Ç¡¢»¤¤ë¤À¤±¤Ç±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»ÀÀ¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤âÂ¾¤ÎÀöºÞ¤Ê¤É¤Èº®¤¼¤Æ»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¾®²ó¤ê¤¬¸ú¤¯¤«¤éºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤â¤ªÁÝ½ü¤·¤ä¤¹¤¤¡ª
»È¤¦Á°¤Î¾õÂÖ¤Ï³ä¤È¹Å¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿å¤ËÇ¨¤é¤¹¤³¤È¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¼Á´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤¤¤Î¤ÇºÙ¤«¤¤Áàºî¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢·¨¤Ê¤¯¤ªÁÝ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·Ú¤¯»¤¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¥¦¥í¥³±ø¤ì¤Ê¤É¤¬Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¯¥¨¥ó»À¼«ÂÎ¤Ï°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤ÁÇºà¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¾ÀÜ¿¨¤ì¤ë¤ÈÈ©¹Ó¤ì¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢È©¤¬¼å¤¤Êý¤äÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¼êÂÞ¤ò»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾®²ó¤ê¤¬¸ú¤¯¤Î¤Ç¡¢¼Ø¸ý¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¯¤ªÁÝ½ü¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÝ½üÍÑ¶ñ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤¬³Ú¤Ç¤·¤¿¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥¥Ã¥Á¥ó¥¯¥¨¥ó»À¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡Ê26Ëç¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥º¥Ü¥é¤ÊÉ®¼Ô¤Ç¤â1Æü¤ÎºÇ¸å¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥ê¥»¥Ã¥È¤Ä¤¤¤Ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¤ªÁÝ½ü¤¹¤ëÊÊ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥¹¥Ñ¤âÈ´·²¤Ç¥ê¥ÔÇã¤¤·èÄê¤Ç¤¹¡ª
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯3·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£