次世代トラベラーのためのライフスタイルホテル「アロフト大阪堂島」に、桜の開花に向けて桜をテーマにした「ピンク・スプリング」アフタヌーンティーが登場。

ぽかぽかな陽気の午後に、絶品のスイーツを楽しみながら春のひとときを楽しめます!

アロフト大阪堂島「The WAREHOUSE」桜 「ピンク・スプリング」アフタヌーンティー

期間:2025年4月1日(火)〜6月30日(月)14:00〜17:00 (予約制)

価格:スタンダードプラン 4,900円(税・サ込)、ウェルカムドリンク付き 5,500円(税・サ込)

場所:The WAREHOUSE

メニュー:

パンナコッタ桜マフィンいちごのガナッシュサンドクッキーいちごのモンブランカラフルドーナツワッフルコーンケーキポップいちごのスコーンザ・ウエアハウスロールスモークサーモンの手まり風

アロフト大阪堂島の「The WAREHOUSE」にて、桜をテーマにしたアフタヌーンティーを提供。

春の色と旬ないちごを使い、心を込めたふわふわのサンドイッチやスコーン、甘いスイーツやセイボリーで春が表現されています!

加えて、コーヒーと紅茶のメニューは、90分の飲み放題で提供。

甘くて香ばしい一口サイズの至福のスイーツが、紅茶やコーヒーと一緒に楽しめます。

心地よい暖かな春の陽気のなか、時間を気にせずママ友同士や女子会で素敵なアフタヌーンタイムを過ごせる内容です☆

「W XYZ Bar」4月限定 桜焼酎スプリッツ

期間:2025年4月1日(火)〜4月30日(水)

時間:日〜木 17:00〜00:00、金・土 17:00〜00:30

価格:1,500円(税・サ込)

場所:W XYZ Bar

「W XYZ Bar」では4月春テーマにした「桜焼酎スプリッツ」というカクテルを用意。

焼酎と桜スパークリングリキュールに桜の花びらをまぶした、春の始まりを楽しむのに最適なカクテルです!

ぽかぽかな陽気の午後に絶品のスイーツを楽しめる、桜がテーマのアフタヌーンティー。

アロフト大阪堂島の「ピンク・スプリング」アフタヌーンティーは、2025年4月1日〜6月30日まで提供です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 桜をテーマにした春を満喫できるスイーツやセイボリー!アロフト大阪堂島「ピンク・スプリング」アフタヌーンティー appeared first on Dtimes.