¡Ú²¬»³»Ô¡¦»³ÎÓ²ÐºÒ¡Û½»Âð¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¡¢400À¤ÂÓÄ¶¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¡¡Ìó250ha¾Æ¼º¤·6Åï¤ËÈï³²¤â±ä¾ÆÂ³¤¯
23Æü¡¢²¬»³»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï24Æü¸áÁ°¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¤¹¡£
»³¤¹¤½¤Î½»Âð¤äÁÒ¸Ë¤Ê¤É¤Ë¤âÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏÈòÆñ»Ø¼¨¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬»³»Ô¤Î¸½¾ì¤«¤é²¬»³ÊüÁ÷¡¦ÃæÀ¾¸»ÂÀµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
²¬»³»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï24Æü¸áÁ°¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¬»³»ÔÆî¶è¤È¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë²¬»³¡¦¶ÌÌî»Ô¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÌó250ha¤¬¾Æ¤±¡¢»³¤¹¤½¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤äÁÒ¸Ë¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ6Åï¤Ë¤â±ä¾Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤ÏÌë¤òÅ°¤·¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢24ÆüÄ«¤«¤é¤Ï²¬»³¸©¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤¿Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ê¤É¤â³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬»³»Ô¤Ï²Ð¤¬½»Âð¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Æî¶è¤Î403À¤ÂÓ893¿Í¤ËÂÐ¤·ÈòÆñ»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¡¢¶á¤¯¤ÎÃæ³Ø¹»¤òÈòÆñ½ê¤È¤·¤Æ³«Àß¤·¤Æ24ÆüÃæ¤ÎÄÃ°µ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£