JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」、「東京ディズニーシー」、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」は、期間限定デザインが続々と登場!

今回は、東京ディズニーリゾートだけで作れる自分だけのディズニートミカ「DISNEY VEHICLE FACTORY」デザインの「フリーきっぷ」を紹介していきます☆

ディズニーリゾートライン 「DISNEY VEHICLE FACTORY」フリーきっぷ

販売期間:2025年4月15日から ※売り切れ次第終了

販売場所:ディズニーリゾートラインの駅の自動券売機

東京ディズニーランド内のワールドバザールにあるショップ、トイ・ステーションにある「DISNEY VEHICLE FACTORY」

自分だけのオリジナルのディズニービークルとして作ることができます。

第3弾として2025年4月15日よりディズニーリゾートライナーをモチーフにしたトミカが登場!

それにあわせ、ディズニーリゾートラインでもフリーきっぷとスーベニアメダルが登場します。

「ミッキー&フレンズ」とアトラクションがデザインされたディズニーリゾートライナーデザインのトミカがデザインされたポップなフリーきっぷ。

リゾートゲートウェイ・ステーションでは、ディズニーリゾートライナーデザインのスーベニアメダル。

ベイサイド・ステーションでは、リゾートクルーザーデザイン。

東京ディズニーランド・ステーションでは、ミッキーシェイプのギアをモチーフにしたデザインのスーベニアメダルが登場します。

東京ディズニーランド「DISNEY VEHICLE FACTORY」デザイン。

ディズニーリゾートライン フリーきっぷの紹介でした。

