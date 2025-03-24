＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞



■開催期間2025年3月24日（月）〜4月6日（日）※UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUのみ4月13日（日）まで■開催場所東急プラザ表参道「オモカド」、東急プラザ原宿「ハラカド」、UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU他、原宿エリア■開催内容・東急プラザ表参道「オモカド」＆東急プラザ原宿「ハラカド」 エントランスジャック、コラボレーション・ラッピングバスの走行 ※ご乗車することはできません・POP-UP STORE・竹下通りBGM・デジタルスタンプラリー・コラボメニュー■特設サイトhttps://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/landmark_in_harajuku/［MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU POP-UP STORE］■UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU期間：2025年3月24（月）〜2025年4月13日（日）営業時間：11:00〜20:00（最終入場19:30）https://store-harajuku.universal-music.co.jp/■東急プラザ表参道「オモカド」場所：東急プラザ表参道「オモカド」 5階 LOCUL内イベントスペース期間：2025年3月24（月）〜2025年4月13日（日）営業時間：11:00〜20:00 (最終入場19:30)https://www.tokyu-plaza.com/omokado/混雑緩和のため、事前予約制とさせていただきます。ご来店希望の方は、特設サイトより詳細をご覧ください。また、「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」グッズは、オンライン先着販売、オンライン受注販売も予定しておりますので、併せてご利用ください。■購入個数制限お一人様1会計につき各商品2点までご購入いただけます。※下記商品は購入制限数が異なります。・Tシャツなどサイズ展開がある商品はサイズ問わず2点まで・MGA Special Photo Card Set “LANDMARK IN HARAJUKU”は17点まで・LANDMARK IN HARAJUKU ガチャは11点まで・販売状況によって購入制限個数は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。■お問い合わせユニバーサル ミュージック クリエイティブ カスタマーサービス・センター※こちらのページよりお問い合わせください。なお、ご返信までにお時間をいただく可能性がございます。ご了承ください。https://inquiriesform.jp/umc-contact受付：平日10:00〜18:00(※祝祭日を除く)※本件につきましてはアーティスト公式サイトやファンクラブにお問い合わせいただいても対応できかねます。※お問い合わせの際は、詳細がわかるように内容記載をお願いいたします。■「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」コラボフード・メニュー「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」の開催を記念して東急プラザ「オモカド」内LOCULカフェや東急プラザ「ハラカド」内のフードエリア各ショップ、原宿地域の各ショップとコラボフードの販売が決定。https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/landmark_in_harajuku/news/20250321/■「MGA ポータブルCDプレーヤー」、「MGA ヘッドホン」の第2次予約受付決定受付期間：3月24日（月）10:00〜4月13日（日）23:59商品お届け日：7月23日（水）予定※MGA ポータブルCDプレーヤー (ショルダーバッグ付き) 」と「MGA ヘッドホン」は、“自分たちが幼少期を過ごした平成中期（2000年前後）のCDがより身近だった時代の空気感を体感して欲しい”というメンバーの想いから、アニバーサリーベストアルバム『10』とともに同時発売。それらは、平成中期当時の商品ボディをリバイバルした、ファッションとしても楽しめるカジュアルなオーディオデバイス。※MGAヘッドホンのエンブレム部分がクリアグリーンに変更となりました。既にご予約の分、2次予約受付分ともに同様のデザインでのお届けとなります。※購入数制限：お一人様1回限り、2点まで※事前決済のみ：クレジットカード、コンビニ前払い・MGA ポータブルCDプレーヤー（ショルダーバッグ付き）PDZN-1254 8,250円（税込）主要仕様：CD再生 / 停止 / 早送り / 後戻し全曲リピート/プログラム再生（20曲)音飛び防止機能（60秒）誤作動防止ロックキー電源:単三乾電池2本（別売）、DC4.5V外部電源（別売）対応メディア：CD-R/RWヘッドホン出力：φ3.5mmステレオミニジャック付属品:取扱説明書、イヤホンサイズ：（幅）140 x （高さ）27 x（奥行）140mm製品重量：約200g（電池含まず）※本製品にイヤホンが付属しておりますが、音質はカジュアルなものになりますので予めご了承ください。また、本製品はお手持ちのジャックがあるイヤホン／ヘッドホンでもご使用いただけます。※本製品は、Bluetoothは非対応となります。※本製品で音楽を聴くには、イヤホン／ヘッドホンを使用する必要があります。購入：https://store.universal-music.co.jp/product/d2zn1190/・MGA ヘッドホンPDZN-1255 4,950円（税込）ドライバー：40mm周波数特性：20〜20000Hz対応インピーダンス：32Ωヘッドホン感度：116dBヘッドホンプラグ：φ3.5mmステレオミニジャックサイズ：160×145×60mm重量：約60g※本製品は、平成中期(2000年前後)当時の商品ボディを再現した商品となります。※音質はカジュアルなものになりますので予めご了承ください。※本製品は、Bluetoothは非対応となります。購入：https://store.universal-music.co.jp/product/d2zn1191/■＜MGA DIGITAL STAMP RALLY＞特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/landmark_in_harajuku/stamprally/開催期間：＜MISSION 1＞2025年3月24日（月）11:00〜2025年4月13日（日）23:59まで＜MISSION 2＞2025年3月24日（月）11:00〜2025年4月13日（日）23:59まで※MISSION毎に開催期間が異なりますのでご注意ください応募終了日時：2025年4月13日（日）23:59まで参加方法1.Mrs. GREEN APPLE LINE公式アカウントにアクセス2.ミッションは全部で2種類3.ミッションをクリアすると、抽選で賞品をプレゼント抽選特典＜MISSION 1＞特典：2025年7月8日（火）発売 10 & “Harmony” COMPLETE BOX グッズセット付属「10」ゲームシャツにもアレンジ可能な、本キャンペーン限定絵柄「ワッペン」1種当選人数：抽選で300名様＜MISSION 2＞特典：本キャンペーン限定ポストカード1種当選人数：抽選で500名様