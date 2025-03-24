Mrs. GREEN APPLE、＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞本日開催
Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年記念企画＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞が、本日開催となった。
◆＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞ 画像
本企画では、東急プラザ表参道「オモカド」、東急プラザ原宿「ハラカド」のエントランスジャックや店内コラボレーションのほか、UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUと東急プラザ表参道「オモカド」5階LOCUL内イベントスペースの2カ所にPOP-UP STOREがオープン、＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞のオリジナルグッズが販売される。外へ出かけたくなる季節のはじまりにぴったりなカーディガンやロングスリーブTシャツ、パステルカラーのクルーネックプルオーバー、リンガーTシャツなど新しいアパレルウェアをラインナップ。さらにお家時間が楽しくなる、セットで揃えたいマグカップやプレートなどテーブルウェアも充実しているという。
そして、東急プラザ表参道「オモカド」内LOCULカフェや東急プラザ原宿「ハラカド」内のフードエリア各ショップ、原宿エリアの各ショップ全15店舗にて、春らしいコラボフードやドリンクも販売される。その他、東京メトロ明治神宮前駅内の広告ジャックやラッピングバスも走行、竹下通りではMrs. GREEN APPLEの楽曲がBGMとして流れるなど、原宿エリアがMrs. GREEN APPLE一色に染められることとなる。
さらに本日11時より、2種のミッションによるデジタルスタンプラリーもスタートする。全国どこでも参加できる＜MISSION1＞では、4つのチャレンジをクリアして18個のスタンプをゲットすると、7月8日発売の『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』グッズセットに付属する“「10」ゲームシャツ”にもアレンジ可能な本キャンペーン限定絵柄ワッペン1種が抽選で300名に当たる。また、原宿で参加できる＜MISSION2＞では、2個のスタンプをゲットすると、本キャンペーン限定ポストカード1種が抽選で500名に当たる。Mrs. GREEN APPLEのLINE公式アカウントからアクセスできるので、チェックしてほしい。
なお＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK＞は、夏には「MIYASHITA PARK」、「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および丸井の商業施設「マルイ」「モディ」での全国展開も予定している。
＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞
2025年3月24日（月）〜4月6日（日）
※UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUのみ4月13日（日）まで
■開催場所
東急プラザ表参道「オモカド」、東急プラザ原宿「ハラカド」、UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU他、原宿エリア
■開催内容
・東急プラザ表参道「オモカド」＆東急プラザ原宿「ハラカド」 エントランスジャック、コラボレーション
・ラッピングバスの走行 ※ご乗車することはできません
・POP-UP STORE
・竹下通りBGM
・デジタルスタンプラリー
・コラボメニュー
■特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/landmark_in_harajuku/
［MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU POP-UP STORE］
■UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU
場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU
期間：2025年3月24（月）〜2025年4月13日（日）
営業時間：11:00〜20:00（最終入場19:30）
https://store-harajuku.universal-music.co.jp/
■東急プラザ表参道「オモカド」
場所：東急プラザ表参道「オモカド」 5階 LOCUL内イベントスペース
期間：2025年3月24（月）〜2025年4月13日（日）
営業時間：11:00〜20:00 (最終入場19:30)
https://www.tokyu-plaza.com/omokado/
混雑緩和のため、事前予約制とさせていただきます。
ご来店希望の方は、特設サイトより詳細をご覧ください。
また、「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」グッズは、オンライン先着販売、オンライン受注販売も予定しておりますので、併せてご利用ください。
■購入個数制限
お一人様1会計につき各商品2点までご購入いただけます。
※下記商品は購入制限数が異なります。
・Tシャツなどサイズ展開がある商品はサイズ問わず2点まで
・MGA Special Photo Card Set “LANDMARK IN HARAJUKU”は17点まで
・LANDMARK IN HARAJUKU ガチャは11点まで
・販売状況によって購入制限個数は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
■お問い合わせ
ユニバーサル ミュージック クリエイティブ カスタマーサービス・センター
※こちらのページよりお問い合わせください。
なお、ご返信までにお時間をいただく可能性がございます。ご了承ください。
https://inquiriesform.jp/umc-contact
受付：平日10:00〜18:00(※祝祭日を除く)
※本件につきましてはアーティスト公式サイトやファンクラブにお問い合わせいただいても対応できかねます。
※お問い合わせの際は、詳細がわかるように内容記載をお願いいたします。
■「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」コラボフード・メニュー
「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」の開催を記念して東急プラザ「オモカド」内LOCULカフェや東急プラザ「ハラカド」内のフードエリア各ショップ、原宿地域の各ショップとコラボフードの販売が決定。
https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/landmark_in_harajuku/news/20250321/
■「MGA ポータブルCDプレーヤー」、「MGA ヘッドホン」の第2次予約受付決定
受付期間：3月24日（月）10:00〜4月13日（日）23:59
商品お届け日：7月23日（水）予定
※MGA ポータブルCDプレーヤー (ショルダーバッグ付き) 」と「MGA ヘッドホン」は、“自分たちが幼少期を過ごした平成中期（2000年前後）のCDがより身近だった時代の空気感を体感して欲しい”というメンバーの想いから、アニバーサリーベストアルバム『10』とともに同時発売。それらは、平成中期当時の商品ボディをリバイバルした、ファッションとしても楽しめるカジュアルなオーディオデバイス。
※MGAヘッドホンのエンブレム部分がクリアグリーンに変更となりました。既にご予約の分、2次予約受付分ともに同様のデザインでのお届けとなります。
※購入数制限：お一人様1回限り、2点まで
※事前決済のみ：クレジットカード、コンビニ前払い
・MGA ポータブルCDプレーヤー（ショルダーバッグ付き）
PDZN-1254 8,250円（税込）
主要仕様：CD再生 / 停止 / 早送り / 後戻し
全曲リピート/プログラム再生（20曲)
音飛び防止機能（60秒）
誤作動防止ロックキー
電源:単三乾電池2本（別売）、DC4.5V外部電源（別売）
対応メディア：CD-R/RW
ヘッドホン出力：φ3.5mmステレオミニジャック
付属品:取扱説明書、イヤホン
サイズ：（幅）140 x （高さ）27 x（奥行）140mm
製品重量：約200g（電池含まず）
※本製品にイヤホンが付属しておりますが、音質はカジュアルなものになりますので予めご了承ください。また、本製品はお手持ちのジャックがあるイヤホン／ヘッドホンでもご使用いただけます。
※本製品は、Bluetoothは非対応となります。
※本製品で音楽を聴くには、イヤホン／ヘッドホンを使用する必要があります。
購入：https://store.universal-music.co.jp/product/d2zn1190/
・MGA ヘッドホン
PDZN-1255 4,950円（税込）
ドライバー：40mm
周波数特性：20〜20000Hz
対応インピーダンス：32Ω
ヘッドホン感度：116dB
ヘッドホンプラグ：φ3.5mmステレオミニジャック
サイズ：160×145×60mm
重量：約60g
※本製品は、平成中期(2000年前後)当時の商品ボディを再現した商品となります。
※音質はカジュアルなものになりますので予めご了承ください。
※本製品は、Bluetoothは非対応となります。
購入：https://store.universal-music.co.jp/product/d2zn1191/
■＜MGA DIGITAL STAMP RALLY＞
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/landmark_in_harajuku/stamprally/
開催期間：
＜MISSION 1＞
2025年3月24日（月）11:00〜2025年4月13日（日）23:59まで
＜MISSION 2＞
2025年3月24日（月）11:00〜2025年4月13日（日）23:59まで
※MISSION毎に開催期間が異なりますのでご注意ください
応募終了日時：2025年4月13日（日）23:59まで
参加方法
1.Mrs. GREEN APPLE LINE公式アカウントにアクセス
2.ミッションは全部で2種類
3.ミッションをクリアすると、抽選で賞品をプレゼント
抽選特典
＜MISSION 1＞
特典：2025年7月8日（火）発売 10 & “Harmony” COMPLETE BOX グッズセット付属「10」ゲームシャツにもアレンジ可能な、本キャンペーン限定絵柄「ワッペン」1種
当選人数：抽選で300名様
＜MISSION 2＞
特典：本キャンペーン限定ポストカード1種
当選人数：抽選で500名様
■アニバーサリーベストアルバム『10』＋ Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』同時リリース
▼『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』
【初回生産限定盤(CD+Blu-ray+GOODS)】
UPCH-29493 20,000円(税抜) / 22,000円(税込)
・CD『10』
・Blu-ray「Studio Session Live #4」
・Blu-ray「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」
・MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット
※「MAGICAL CODE」配布対象
【初回生産限定盤(CD+DVD+GOODS)】
UPCH-29494 19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)
・CD『10』
・Blu-ray「Studio Session Live #4」
・2DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」
・MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット
※「MAGICAL CODE」配布対象
●MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット詳細
・『10』LPサイズフォトポスター (19枚)
・『10』ゲームシャツ (ワッペン10種付き)
・『10』CDディスプレイスタンド
・『10』スラップ式ラバーバンド
・『10』レンチキュラーフォトカード
・MGA Official Light Stick ミニチュア -MGA MAGICAL 10 YEARS ver.-
※『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』を確実に入手したい方は、2025年3月25日(火)までのご予約をお勧めいたします。
●チェーン別オリジナル特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー＋A3クリアポスター Type-A
・タワーレコード：カトラリーセット＋A3クリアポスター Type-B
・HMV：コンパクトミラー＋A3クリアポスター Type-C
・@Loppi：フレークシール(なりきり！からあげクン デザイン入り)付マルチケース＋A3クリアポスター Type-C
・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)＋A3クリアポスター Type-D
・Amazon：アクリルコースター＋A3クリアポスター Type-E
・楽天ブックス：スマホショルダー+A3クリアポスター Type-F ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け
・セブンネットショッピング：マフラータオル＋A3クリアポスター Type-G
・Neowing/CDJAPAN：ステッカー＋A3クリアポスター Type-H
・WonderGOO/新星堂：ステッカー＋A3クリアポスター Type-I
・その他一般店：ステッカー＋A3クリアポスター Type-J
※Neowing/CDJAPAN、WonderGOO/新星堂、その他一般店のステッカーは同一絵柄となります。
※正式な特典絵柄は追って発表いたします。
■MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』
予約リンク：https://lnk.to/mga_10
【初回限定盤(CD+Blu-ray)】
UPCH-29495 4,000円(税抜) / 4,400円(税込)
※「MAGICAL CODE」配布対象
【初回限定盤(CD+DVD)】
UPCH-29496 3,700円(税抜) / 4,070円(税込)
※「MAGICAL CODE」配布対象
【通常盤(CD)】
UPCH-20693 3,000円(税抜) / 3,300円(税込)
※「MAGICAL CODE」対象
【MAGICAL PRICE盤(CD)】
UPCH-29497 1,800円(税抜) / 1,980円(税込)
※初回生産限定
※歌詞ブックレット無し(歌詞閲覧用QRコード付き) / 2Pケース
※「MAGICAL CODE」対象外
▼CD収録内容
「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」含む全19曲収録予定
▼初回限定盤(Blu-ray, DVD)映像収録内容
＜Studio Session Live #4＞
「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」収録予定
●チェーン別オリジナル特典内容
・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー
・タワーレコード：カトラリーセット
・HMV：コンパクトミラー
・@Loppi：フレークシール(なりきり！からあげクン デザイン入り)付マルチケース
・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)
・Amazon：アクリルコースター
・楽天ブックス：スマホショルダー ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け
・セブンネットショッピング：マフラータオル
・その他一般店：ステッカー
※正式な特典絵柄は追って発表いたします。
■Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
予約リンク：https://lnk.to/mga_Harmony
【通常盤(Blu-ray)】
UPXH-20146 6,000円(税抜) / 6,600円(税込)
※「MAGICAL CODE」対象外
【通常盤(2DVD)】
UPBH-20335/6 5,500円(税抜) / 6,050円(税込)
※「MAGICAL CODE」対象外
▼収録内容
-Opening-
Magic
Hug
ライラック
嘘じゃないよ
ANTENNA
光のうた
SoFt-dRink
ア・プリオリ
Dear
-Interlude-
クダリ
StaRt
ケセラセラ
They are
コロンブス
Part of me
norn
Soranji
familie
Feeling
▼特典映像
Documentary -- Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”
●チェーン別オリジナル特典内容
・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：A3クリアポスター Type-A
・タワーレコード：A3クリアポスター Type-B
・HMV / @Loppi：A3クリアポスター Type-C
・TSUTAYA：A3クリアポスター Type-D
・Amazon：A3クリアポスター Type-E
・楽天ブックス：A3クリアポスター Type-F
・セブンネットショッピング：A3クリアポスター Type-G
・Neowing/CDJAPAN：A3クリアポスター Type-H
・WonderGOO/新星堂：A3クリアポスター Type-I
・その他一般店：A3クリアポスター Type-J
※Type-AからType-Jの絵柄は「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」ライブ写真全10種類(公演日違い)となります。
※正式な特典絵柄は追って発表いたします。
■予約購入特典「MAGICAL CODE」に関して
［第二弾］『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』
OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」年会員＋CD予約購入者限定 2次先行 (※年・月会員対象)
受付期間：3月13日(木)18:00〜3月23日(日)23:59
※最速先行でご使用された「MAGICAL CODE」は2次先行のお申し込みにも利用可能で、抽選対象となります。
※MAGICAL PRICE盤は予約購入特典「MAGICAL CODE」配布対象外となります。
※「MAGICAL CODE」使用方法：https://lnk.to/mga_magicalcode
※「MAGICAL CODE」の使用方法、特典内容はこの後もご用意し、順次ご案内する予定です。
※詳細はMrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE(https://mrsgreenapple.com/ )にて発表いたします。すべて発表されるまで、「MAGICAL CODE」を大切に保管してください。
◯店舗
配布期間：2月18日(火)18:00〜5月31日(土)
※店舗毎に「MAGICAL CODE」配布数に限りがございますので、お早めにご予約ください。
▼対象店舗
・HMV 全店
・TOWER RECORDS全店
・TSUTAYA RECORDS ※一部店舗除く
◯オンラインショップ
予約期間：2月18日(火)18:00〜
※MAGICAL CODE付与方法、時期は各ショップによって異なります。詳しくは各ショップページ、または「MAGICAL CODE」配布時期一覧ページ(https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/#magicalcodelist )にてご確認ください。
▼対象店舗
・UNIVERSAL MUSIC STORE(二次先行に間に合うご予約は3月18日(火)23:59まで)
・MGA OFFICIAL STORE(日本国外在住者向け / for residents outside of Japan)(二次先行に間に合うご予約は3月17日(月)23:59まで)
・Amazon.co.jp(二次先行に間に合うご予約は3月17日(月)09:59まで)
・HMV&BOOKS online(二次先行に間に合うご予約は3月20日(木)23:59まで)
・@Loppi(LAWSON店内Loppi端末)(二次先行に間に合うご予約は3月22日(土)23:59まで)
・TOWER RECORDS ONLINE(二次先行に間に合うご予約は3月21日(金)17:59まで)
・楽天ブックス(二次先行に間に合うご予約は3月22日(土)23:59まで)
・セブンネットショッピング(二次先行に間に合うご予約は3月18日(火)23:59まで)
・Neowing/CDJAPAN(二次先行に間に合うご予約は3月19日(水)10:00まで)
※商品1点を前金にてご予約につき、「MAGICAL CODE」を1つ差し上げます。
※「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は対象店によって異なります。
・店舗：ご予約時に「MAGICAL CODE」を記載した用紙を差し上げます。
・オンラインショップ：「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は各ショップによって異なります。各オンラインショップの商品ページに記載されている内容をご確認ください。
■デビュー10周年企画
10周年を記念して制作された新たなロゴを発表
▼MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO
10周年を記念して制作された新たなCONCEPT PHOTOを発表
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUM
デビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE〜FJORD〜
2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる2日間10万⼈動員予定のライブを開催
▼MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK
全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION
秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA
2025年2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」を「TIGER DOME(タイガードーム)」にて開催
▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM
初のドキュメンタリー映画の製作が決定
関連リンク
◆ベストアルバム『10』特設サイト
◆『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 特設サイト
◆＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞ 特設サイト
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルサイト
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