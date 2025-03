[3.23 UNL準々決勝第2戦 ドイツ 3-3 イタリア]ボールボーイが イタリア代表 の隙を見逃さず、ドイツ代表の追加点を演出した。ドイツ紙『ビルト』は「第2戦のヒーローは選手ではなく、ボールボーイのノエルだった!」と伝えている。ドイツは1-0で迎えた前半36分、FWティム・クラインディエンストのシュートがGKジャンルイジ・ドンナルンマに防がれて右CKを獲得した。ドンナルンマはゴールから離れて守備陣と話し合っていたところ、ボールボーイからボールを受け取ったMFヨシュア・キミッヒがクイックリスタート。ガラ空きのゴールにMFジャマル・ムシアラがボールを蹴り込んでリードを広げた。試合は撃ち合いになって3-3の引き分けに終わったが、2戦合計5-4でドイツが準決勝に進出した。

Kimmich corner taken quickly to catch Italy sleeping and set up Musiala's goal pic.twitter.com/e9HjkuBscZ