東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ヒルトン東京ベイ」の高層階客室が「デラックス」にリニューアル。

10階の客室改装に続き、9階もゆったり快適に過ごせるお部屋になってオープンしました!

ヒルトン東京ベイ「デラックス」リニューアルオープン

9階客室リニューアルオープン:2025年3月20日(木)

家族や友人と一緒に快適に過ごせる部屋をコンセプトとして、2024年5月から順次リニューアルしてきた「ヒルトン東京ベイ」

2024年のホテル高層階10階客室改装に続き、9階客室も「デラックス」としてリニューアルオープンしました。

随所に、高級な和のテイストが感じられ、心休まる空間へと生まれ変わった客室を紹介していきます☆

デラックススイート

客室数:6室

客室面積(収容人数):80平米(定員2〜5名)

ベッドサイズ:キング(W200 × L205cm)、トランドル(W97 × L188cm)、ソファベッド(W180 × L197cm)

室料:

・129,272円(税・サ込)〜 ※1室2名利用時素泊まり

・135,487円(税・サ込)〜 ※1室2名利用時朝食付き

リビングとベッドルームが分かれたデラックススイートは、全部で6室。

広々としたリビングとベッドルームは、東京湾の雄大な大海原を見渡せるロケーションで、和のエッセンスを取り入れたシンプルモダンな空間です。

ベッドルームには、リラックスチェアと極厚マットレスを採用したキングサイズベッドを配置。

ダブル洗面化粧台を配したパウダールームに、広々としたバスルームは独立したバスタブとレインシャワーを備え、寛ぎのひとときを過ごせます。

また、滞在中はエグゼクティブラウンジにて、朝食・リフレッシュメント・イブニングカクテル・各種アルコールなどを楽しめるのもうれしいポイントです。

デラックスルーム

客室数:179室

客室面積(収容人数):海側 40平米/パーク側 35平米(最大2〜4名)

ベッドサイズ:W97〜135 × L196〜205cm

室料:

・44,748円(税・サ込)〜 ※ 1室2名利用時素泊まり

・50,963円(税・サ込)〜 ※ 1室2名利用時朝食付き

デラックスルームは、洗練された空間に波をイメージしたカーペットがアクセント。

襖のアクセントには光沢のある銅板調の壁紙を使用し、高級感とともに和のテイストが感じられます。

ホテルの高層階の大きな窓から、パノラミックな景色を一望できる客室です。

オプションプラン「バルーンプラン」

バルーンプラン:バースデー、アニバーサリー、プロポーズ

各プラン価格:18,150円(税込)/25,000円(税込)/35,000円(税込)

※バルーンのサイズ等によりプランごとに3つの価格帯があります

追加オプション:ナンバーバルーン、バルーンフラワー、バルーンアレンジ、ユニコーンなど

※宿泊予約後、利用日の5日前までにお問い合わせ

誕生日や記念日、プロポーズなどの特別な日には、オプションプランで“デラックス”な思い出をプラス。

バルーン装飾をほどこした部屋で、ヒルトン東京ベイがサプライズ演出を手伝います☆

部屋のデザインに合わせた色味やオリジナルメッセージを入れた特別なバルーンも用意。

大切なパートナーや友人、家族との誕生日や記念日、女子会などにぴったりのオプションです。

特別な日のホテルステイをより楽しめるプランを利用すれば、思い出に残る1日を過ごせます!

広々とした空間でゆったり過ごせる空間へと、9階客室がリニューアル。

2025年3月20日より9階客室が生まれ変わった、ヒルトン東京ベイ「デラックス」リニューアルオープンの紹介でした!

