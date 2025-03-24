¥À¥¤¥½¡¼¤ÎÊ¸¶ñÇä¤ê¾ì¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¸«¤Ä¤±¤¿¤è¡Á¡ª¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¤Î°Õ³°¤Ê»È¤¤Êý
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ß¥Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥±¡¼¥¹¡ÊCIS¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥í¡¼¥º¡¢¥Þ¥ÁÉÕ¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤♡¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á
¥À¥¤¥½¡¼¤ÎÊ¸¶ñÇä¤ê¾ì¤Ç²Ä°¦¤¤¥Ý¡¼¥Á¤òÈ¯¸«¡ª¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¥ß¥Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥±¡¼¥¹¡ÊCIS¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥í¡¼¥º¡¢¥Þ¥ÁÉÕ¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á¤Ç¡¢¤¯¤¹¤ß¥Ô¥ó¥¯¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´ò¤·¤¤¤Î¤¬¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤ä¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉôÊ¬¤â¿§¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡ª¤³¤ì¤Ç110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ï¤µ¤¹¤¬¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£
¿ä¤·¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡ª°Õ³°¤Ê»È¤¤Êý¤¬ÊØÍø
¾¦ÉÊ¤Î¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¡×¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊ¸Ë¼¶ñ¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÄ¾¤·ÍÑ¤Î¥³¥¹¥á¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
¤É¤³¤Ë²¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿É®¼Ô¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê»È¤¤Êý¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î±ø¤ì¡¦¤Û¤³¤ê½ü¤±¥«¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»È¤¦ÊýË¡¡£
¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¡¼¥Á¤È¤Î¿§Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉôÊ¬¤«¤é¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¶â¶ñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Â¾¤Ë¶â¶ñ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ð¥Ã¥°¤ËÄß¤ë¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ª
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø¥ß¥Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥±¡¼¥¹¡ÊCIS¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥í¡¼¥º¡¢¥Þ¥ÁÉÕ¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ì¤¤¤ä¤Ñ¤Ú¤Ê¤É¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯3·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£