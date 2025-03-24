¡ÚÃ±¹ÔËÜÈ¯Çä¡Û¡ÔÂÐÀï¼Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÀöÎé¡ÕÎ©¤Á¹þ¤á¤ë²ÐÌô¤ÎÆ÷¤¤¤¬¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Î¹ç¿Þ¤À¤Ã¤¿
¡¡¥í¥·¥¢·³¾åÎ¦¡¢·Þ¤¨·â¤Ä¼«±ÒÂâ¡ª¡¡¸µ¼«±Ò´±¤Î³©Àî¾Þºî²È¡¦º½ÀîÊ¸¼¡¤Î¾×·âºî¤ò¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼Ì¡²è¤ÎÀº±Ô¡¦ÇðÍÕÈæÏ¤¼ù¤¬Á¯Îõ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡£¡Ø¾®Ââ¡Ù¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤¬3·î21ÆüÈ¯Çä¤Ç¤¹¡£´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºÆÏ¢ºÜ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3·î17¡Á4·î2Æü¡¢ËèÆü11»þ¹¹¿·¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¨¤ÎÀÍ¸õ¤È¸òÀï¤·¤¿ÀïÆ®Á°¾¥¡ÊCOP¡Ë¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦ÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Þ¤Ç¥í¥·¥¢·³¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Ââ¿ØÃÏ¤ÎÃæ¡¢°ÂÃ£3°Ó¤ÈÎ©¾¾»ÎÄ¹¤Ï¥Ð¥«ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶²ÉÝ¿´¤ò¤Þ¤®¤é¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼¡²ó¤Ï3·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë11»þ¹¹¿·¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¾®Ââ¡Ù¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹
¡ÊÇðÍÕÈæÏ¤¼ù,º½ÀîÊ¸¼¡¡Ë