¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¥Ù¥¸¡¼¥¿Ìò¤Î¹ðÇò¡¡¥É¥Ð¥¤¤Î²¦Â²¤«¤éÇ®Îõ´¿·Þ¼õ¤±¤¿ËÙÀî¤ê¤ç¤¦¤ÏÀ¼Í¥£´£°¼þÇ¯
¡¡¿Íµ¤À¼Í¥¤ÎËÙÀî¤ê¤ç¤¦¡Ê£¶£·¡Ë¤¬º£Ç¯¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼£´£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡×¡Ö¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¡×¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÍÌ¾ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤Î¤¬À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¥Ù¥¸¡¼¥¿Ìò¤À¡£¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÀäÂç¤Ç¡¢¥É¥Ð¥¤¤Î²¦Â²¤«¤é¡ÈÇ®Îõ¤¹¤®¤ë´¿·Þ¡É¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£
¡¡ËÙÀî¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï»ÒÌò¤ÎÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï»£±Æ½ê¤Ë¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯´¶³Ð¡×¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Åð¤ó¤À¾®Æ»¶ñ¤Î¿ÏÊª¤ò²û¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¥»¥Ã¥È¤òÎý¤êÊâ¤¯¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥¬¥¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍÍ»Ò¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¶¦±é¼Ô¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¸½¾ì¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ¼¤Î»Å»ö¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤½¤³¤«¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤Í¡££³£°Ç¯¸å¡¢£´£°Ç¯¸å¤Ë¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡£º£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£·ë¶É¤½¤ÎÏ¢Â³¤È¤¤¤¦¤«¡£²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤ó¡£¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤Æ¡×
¡¡À¼Í¥Ì¤·Ð¸³¤«¤é¤Î¡ÈÂçÈ´¤Æ¤¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£¸£´Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ÖÌ´Àï»Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡×¡Ö¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¡×¤Ê¤É¤ÎÂçºî¤Ë½Ð±é¡£¤½¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¥Ù¥¸¡¼¥¿Ìò¤À¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢£±¤«·îÃ±°Ì¤ÇÅ¨¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Ñ¥ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¥Ù¥¸¡¼¥¿¤¬¶¯¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤è¡£¤Ç¤â¤É¤¦¤»£´½µ¤Ç¾Ã¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤Èº£¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ÏÁ´¤¯ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤¡¤É¤¦¤»¾Ã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ø¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Á¥ó¥Ô¥éÌò¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜ¤Ë¤Ï¤½¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢²¶¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡Øµ®ÍÍ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¤É¤ó¤É¤ó¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢£´½µ¤Ç¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ì¤§¡©¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥Ù¥¸¡¼¥¿¤Î¿Íµ¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤º¡¢º£¤ä³¤³°¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£°ìºòÇ¯¤Ë¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ê£Õ£Á£Å¡Ë¤Î¥É¥Ð¥¤¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë²¦Â²¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤ò¾®¤µ¤Êº¢¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡»ä¤É¤â¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ò¤ª¼é¤ê¤·¤Þ¤¹¡¢¥Ö¥é¥¶¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ç®Îõ¤¹¤®¤ë´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬À¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼£´£°Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¼«ÅÁËÜ¡Öµ®ÍÍ¤é¡ª¡×¤ò£²£°Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÏÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿±þ±ç¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤Ë¡Ê½Ð±éºî¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¡¢²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤½¤Î»Ò¶¡¤¬¸«¤ë¡£²¼¼ê¤·¤¿¤é¤½¤Î»Ò¶¡¤Î»Ò¶¡¡¢Â¹¤â¸«¤ë¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÅÁÇÅ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Ê¡£É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¸½ºß£¶£·ºÐ¤À¤¬¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê°úÂà¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼¤á¤ë»þ¤Ï»à¤Ì»þ¤À¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¤º¤¦¤º¤¦¤·¤¤¤«¤é¤¢¤ÎÀ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡Ì¾À¼Í¥¤Î³èÌö¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£¡¡
¡¡¡ù¤Û¤ê¤«¤ï¡¦¤ê¤ç¤¦¡¡£±£¹£µ£¸Ç¯£²·î£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢£¸£´Ç¯¡ÖÌ´Àï»Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡×¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×ÉþÉôÊ¿¼¡Ìò¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¥Ù¥¸¡¼¥¿Ìò¡¢¡Ö¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¡×¥é¥¤¥ó¥Ï¥ë¥ÈÌò¤Ê¤É¡£