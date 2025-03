東京ディズニーランド内のワールドバザールにあるショップ、トイ・ステーションにある「DISNEY VEHICLE FACTORY」

自分だけのオリジナルのディズニービークルとして作ることができます。

第3弾として2025年4月15日よりディズニーリゾートラインをモチーフにしたトミカが登場します。

東京ディズニーランド「DISNEY VEHICLE FACTORY」第3弾

ディズニービークル第1弾2,000円

・ボディ3種類

・窓3種類

※全9種類のディズニービークルができあがります※内装とシート(車体の枠組み)は、共通です

発売日:2025年4月15日

販売店舗:東京ディズニーランド/ワールドバザール「トイ・ステーション」

第3弾はディズニーリゾートラインが登場します。

ステップ1

お好きなデザインのボディと窓を選びます。

「ミッキーマウス」

&「ミニーマウス」、

「ドナルドダック」&

「デイジーダック」、

「グーフィー」&

「チップ&デール」が、選べる3つのボディの左右にデザインされています。

窓は、レッド、グリーン、ブルーの中から選ぶことができ、ディズニービークルを暖かい雰囲気やクールでカッコいい雰囲気など、さまざまな印象に変えてくれます。

ステップ2

選んだパーツをキャストが目の前で組み立てます。

完成

自分だけのディズニービークルのでき上がり!

自分だけのディズニービークルが作れる新サービス「DISNEY VEHICLE FACTORY」

第3弾は2025年4月15日発売です。

※グッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、品切れや販売終了となる場合があります

© Disney

