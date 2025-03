THE RAMPAGEの藤原樹が主演を務めるオリジナルショートドラマ『欲望(蜘蛛の糸のように)』が、4月4日に日本映画専門チャンネルにて放送される。THE RAMPAGEの川村壱馬、RIKU、吉野北人が主演した映画『MY (K)NIGHT マイ・ナイト』や、横浜流星主演のABEMAオリジナル連続ドラマ『わかっていても the shapes of love』の中川龍太郎が監督を務めた。神田(藤原樹)は、恋人の路美(伊藤万理華)と一緒に街を出ようとするが、金が足りない。そこで、裏社会の仕事を引き受けて、ある老人の元にむかうのだが……。

参考:藤原樹×中川龍太郎が初タッグ 『欲望(蜘蛛の糸のように)』日本映画専門CHにて放送

リアルサウンド映画部では、2月某日に本作の撮影現場を訪問。独占取材を行った。

主人公の神田を演じる藤原樹。これまでにも、ドラマや映画、舞台などで演技はしてきたが、今回の撮影で初めての感覚を得たという。

「今まで、映画や舞台でもアクションをやってはきたんですけど、今回は、実際に誰かと本気で戦ったらこんな感じになるんだろうなと思えるほどリアルなアクションになっています。感情もむき出しな部分があって、これまで自分自身では出したことのないような表情をしたり、気持ちを発するシーンがあるんです。そういうシーンを演じいてるときに、神田という役に入り込んでいるなって感じました。神田は不器用で、路美に対してもまっすぐで、一度はじめたことはやり遂げる人物で、僕にとっても共感できる部分がたくさんありました。今回、本当に新しい経験がたくさんできて楽しかったです」(藤原)

本作を企画したのはプロデューサーの荒瀬佳孝。その経緯を次のように語る。

「2023年、日本映画専門チャンネルの企画で、小関裕太さん主演『メロスの誕生』を中川龍太郎監督に担当していただきました。評判が非常に良かったので、監督ともう一本作りたいね……と話したのが最初のきっかけです。そこで監督から芥川龍之介の『蜘蛛の糸』の空気感とアクションが融合したファンタジーものを作ることができないかと。今回はアクションがあるということで、THE RAMPAGEのパフォーマーでもある藤原樹さんに出演していただくことになったんです」

『蜘蛛の糸』から発想を得た今回の物語の狙いを中川監督は次のように明かす。

「いつの時代も、『ここではないどこかに行きたい』という思いを誰もが持っていると思うんです。実際、“どこか”に行けば何かがあったし、そこには夢があった。でも、今はここではないどこかに行ったとしても希望が持てない時代になったのではないかと。アメリカやヨーロッパでもそうですよね。藤原さんが今回演じている神田も、伊藤さんが演じる路美も、駆け落ちがしたいわけです。でも、駆け落ちをしても何もない。そんなことを描きたいと思いました。『蜘蛛の糸』は、人間の欲の話。神田たちの自由になりたいという欲と、『蜘蛛の糸』に書かれている欲の話を掛け合わせてみようと考えました」

撮影が行われたのは千葉県某所。裏社会の組織が拠点とする廃墟で、組織を裏切った神田が両手を縄で縛られ、黒部(カトウシンスケ)からいたぶられているシーンの撮影に立ち会った。上半身は何も身にまとわず、下着だけを身に着けた神田と、カップに入った麺をすすりながらも、非情に部下に指示を出す黒部の姿からは、単に暴力だけが存在するのではなく、黒部のフェティッシュな執着や欲望が感じられるようなシーンになっていた。

「今回、ひとつのテーマにしたのは60年代から70年代だったんです。学生運動に夢を見た若者たちがいて、日本をもっとこうしたいという志を持っていたけれど、挫折してしまった時代です。その先にあったのは、しらけやニヒルな世界。ドラマ『傷らだけの天使』(日本テレビ系)が放送されていたのも、『薔薇族』が発行されたのも70年代。アングラカルチャーも盛んで、三島由紀夫、澁澤龍彦、美輪明宏が世に出てきたのもその時代でした。黒部にも、そんな時代の空気感や、マルキ・ド・サドのイメージを重ねて演じてもらっています」(中川監督)

もうひとつ、この日の撮影では、神田が組織に立ち向かうアクションシーンの撮影もあった。普段からパフォーマーとして活躍し、映画や舞台でもアクションに挑戦してきた藤原だが、今回のアクションではまた違った感覚を得たと語る。

屋上に神田が乗り込み、数人の男性ともみあうシーンは、カットをほとんど割らずに撮影が行われていた。中川監督の提案で、次々と動きが新たにつけられていくが、藤原は一度聞いただけでその動きを把握。アクションチームとの見事な呼吸で、ほとんどNGなしで撮影は進められた。また、階段を使ったアクションも迫力満点で、モニターを見ていた監督も満足そうな表情を見せていた。

藤原は、アクションだけでなく、ダンスを披露するシーンもある。

「藤原さんって、どこか寡黙なイメージがあるんですけど、神田のキャラクターに関しても、口下手さを大事にしたんです。ダンスのシーンは、彼は言葉じゃなくて体でコミュニケーションするのがうまいと伝わるようにしました。『MY (K)NIGHT マイ・ナイト』の3人のときもそうだったんですけど、藤原さんとも撮影が始まる前に食事に行って、連絡先を交換しました。外に見せているキャラクターとは違った、内面に持っているものをしっかりと知って、それを生かしてキャラクターを組み立てることができたらと。人間って、本来の自分を隠してるでしょ。だから、そういう本質の部分を見てもらいたいですね」(中川監督)

『欲望(蜘蛛の糸のように)』をはじめ、2カ月連続で『藤原樹にとらわれて』と題した特集が放送される。

(文=西森路代)