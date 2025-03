²áÉÔÂ­¤Î¤Ê¤¤¶Å½ÌÅÙ¡ª¾¡¾Â¾úÂ¤¡Ö¥¢¥ë¥¬¥Ö¥é¥ó¥« ¥¤¥»¥Ï¥é(ARUGA BRANCA ISSEHARA)¡×

勝沼醸造は、自社製品「アルガブランカ イセハラ(ARUGA BRANCA ISSEHARA)」が、今回フランスの権威あるワインコンクール「Vinalies Internationalesヴィナリーインターナショナル」において、甲州品種として初めて金賞を受賞しました。

勝沼醸造「アルガブランカ イセハラ(ARUGA BRANCA ISSEHARA)」

「Vinalies Internationales(ヴィナリーインターナショナル)」は、フランスで毎年開催される世界的なワインコンクールです。

フランスの醸造技術者協会(Union des oenologues de France)が主催し、世界中の優れたワインを厳格な審査基準のもと評価するコンペティションとして知られています。

このコンクールは、単なるワインコンテストではなく、ワインの品質向上と文化的価値の発展を目的とした場でもあります。

審査員は、フランス国内外のトップクラスの醸造家、ソムリエ、専門家によって構成され、ブラインドテイスティングにより公平かつ厳正に評価が行われます。

そのため、受賞ワインはその確かな品質が国際的に認められています。

世界のワイン基準をリードするフランスで開催されるVinalies Internationales、ここで金賞を受賞したことは、世界市場においても信頼と評価を得ることに繋がります。

長年にわたり、多くの名門ワイナリーがその名を連ねてきたこのコンクールで、甲州ワインが初めて金賞を受賞したことは、日本の甲州ワインの新たな可能性を切り拓く歴史的快挙と言えるでしょう。

同社にとってVinalies Internationalesでは初の金賞受賞となり、私共は大変光栄に思っています。

この栄誉を励みに、日本固有の「甲州」にこだわり続けてきた同社は、これからも世界に通じるワインづくりに挑戦し、驚きと感動を与えるワインづくりを追求していきます。

甲州収穫

◆金賞(Or)受賞

商品名 :ARUGA BRANCA ISSEHARA アルガブランカ イセハラ2023

品種 :甲州(山梨県産)

希望小売価格:6,600円(税込) 750ml/白/辛口/アルコール度数12.0%

【アルガブランカ イセハラ2023テイスティングコメント(2024年9月17日)】

白桃、カシスの芽、スダチ、熟れたバナナなどのフルーツと麝香の香り、過不足のない凝縮度と酸のバランスが良く、グレープフルーツを思わせる柑橘様の酸味と塩味が印象的、余韻は長く続く。

